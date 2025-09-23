Necochea: lo vieron bajando carne en la casa y, al entrar, la policía encontró dos autos robados

Personal de policial de Necochea realizó un procedimiento en una casa donde un denunciante vio que bajaban grandes cantidades de carne. Al arribar al lugar, los uniformados hallaron una camioneta Renault Kangoo y un auto Chevrolet Onix, ambos con pedido de secuestro por robo en Mar del Plata.

De acuerdo con Ecos Diarios de Necochea, personal de la Comisaría Primera y del Comando de Patrullas realizaron un procedimiento en una casa de la calle 53 al 1700, alertados por un vecino. Dentro de la vivienda, los autos se encontraban embarrados, y la Kangoo presentaba olor compatible con el traslado de carne.

Ante la situación, el fiscal de la UFI N° 20 se hizo presente en el lugar y autorizó un allanamiento. Allí se identificó al morador, un hombre de 54 años, y se procedió al secuestro de un freezer que contenía carne vacuna fraccionada en bolsas de nylon. El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera, donde se labraron las actuaciones correspondientes. Tanto los vehículos como la carne quedaron secuestrados a disposición de la justicia. (DIB)

