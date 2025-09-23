martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 20:07

Necochea: lo vieron bajando carne en la casa y, al entrar, la policía encontró dos autos robados

El hombre de 54 años fue detenido. Se procedió al secuestro de un freezer que contenía carne vacuna fraccionada en bolsas de nylon.

Por Agencia DIB
Carne Robada y Secuestrada en Necochea

Personal de policial de Necochea realizó un procedimiento en una casa donde un denunciante vio que bajaban grandes cantidades de carne. Al arribar al lugar, los uniformados hallaron una camioneta Renault Kangoo y un auto Chevrolet Onix, ambos con pedido de secuestro por robo en Mar del Plata.

Más noticias
La Costa Atlántica es el destino elegido no sólo por los bonaerenses sino por la mayoría de los argentinos. Cómo estarán los precios de los alquileres durante la temporada 2026.

La Costa Atlántica define sus tarifas: así estarán los alquileres en el verano
El auto en el Río Quequén y una selfie de Cerfoglio y Vera, antes del brutal desenlace.

Femicidio en Necochea: acusado de matar a su esposa será juzgado por jueces técnicos

De acuerdo con Ecos Diarios de Necochea, personal de la Comisaría Primera y del Comando de Patrullas realizaron un procedimiento en una casa de la calle 53 al 1700, alertados por un vecino. Dentro de la vivienda, los autos se encontraban embarrados, y la Kangoo presentaba olor compatible con el traslado de carne.

Ante la situación, el fiscal de la UFI N° 20 se hizo presente en el lugar y autorizó un allanamiento. Allí se identificó al morador, un hombre de 54 años, y se procedió al secuestro de un freezer que contenía carne vacuna fraccionada en bolsas de nylon. El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera, donde se labraron las actuaciones correspondientes. Tanto los vehículos como la carne quedaron secuestrados a disposición de la justicia. (DIB)

Temas
Ver más

La Costa Atlántica define sus tarifas: así estarán los alquileres en el verano

Femicidio en Necochea: acusado de matar a su esposa será juzgado por jueces técnicos

Presentaron un complejo industrial pesquero en Puerto Quequén, "un proyecto que va a generar más de 600 empleos"

Cuadro robado por los nazis: la Justicia ordenó peritajes para saber quién es el verdadero autor

Violento asalto a una jubilada en Los Hornos: los ladrones permanecieron en la casa cinco horas

Crimen del jubilado en Zárate: la Justicia analiza videos de los movimientos de los acusados

Desaparecidas en La Matanza: investigan la pista de una camioneta blanca

Masiva marcha en el centro de Zárate para pedir Justicia por el crimen de Saúl De Francesco

Zárate: conmoción por el secuestro y crimen de un jubilado, con policías implicados

San Vicente: temor en un barrio por la "abuela pistolera" que amenaza a los vecinos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las jóvenes que desaparecieron en La Matanza el viernes 19 de septiembre.

Desaparecidas en La Matanza: investigan la pista de una camioneta blanca

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cayeron las ventas en supermercados, según el Indec.

Indec: las ventas en supermercados cayeron 2,1% en julio

Por  Agencia DIB