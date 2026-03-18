miércoles 18 de marzo de 2026
18 de marzo de 2026 - 16:11

Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. suspendió todas las demandas contra Argentina

La Cámara de Apelaciones de Nueva York tomó esa decisión hasta que se defina la cuestión de fondo. En el juicio por la expropiación de YPF el fondo Burford Capital reclama US$16.100 millones.

Por Agencia DIB
La estatización de YPF se realizó en 2012 y fue votada por el Congreso Nacional.
La estatización de YPF se realizó en 2012 y fue votada por el Congreso Nacional.

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF concretada en el año 2012, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

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La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional, informó Noticias Argentinas.

Esta medida durará hasta que se resuelva la apelación de fondo, que es el fallo en contra por el que la Argentina debería pagar US$16.100 millones.

Una buena noticia para YPF

El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio.

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Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

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Fuente: Agencia DIB

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