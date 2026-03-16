martes 17 de marzo de 2026
16 de marzo de 2026 - 16:17

Quequén: murió un hombre aplastado por su propio camión

El hecho se produjo en la planta de calado de la Asociación de Cooperativas Argentinas en Quequén. La víctima fue identificada como Carlos Larrañaga, 70 años.

Por Agencia DIB
Un camionero murió este lunes en un trágico hecho ocurrido en la planta de calado de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Un camionero murió este lunes en un trágico hecho ocurrido en la planta de calado de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Ecos Diarios

Un camionero murió este lunes en un trágico hecho ocurrido en la planta de calado de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en Quequén. La víctima fue identificada como Carlos “Vasco” Larrañaga, de 70 años, quien falleció tras quedar aplastado por su propio camión mientras aguardaba su turno en el predio.

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Según informó Ecos Diarios de Necochea, el hombre se encontraba con su unidad en el sector de la planta cuando descendió del vehículo para realizar una consulta vinculada con la espera. Larrañaga conducía un camión Mercedes Benz 1114, tipo batea, utilizado para el transporte de cereales.

Por causas que aún se investigan, el camión comenzó a desplazarse hacia atrás mientras el transportista se encontraba fuera del vehículo. En ese momento, el hombre quedó atrapado entre su camión y otro transporte de carga, un Scania que estaba detrás. El impacto lo comprimió contra el segundo vehículo y posteriormente fue aplastado por las ruedas, lo que le provocó la muerte en el acto.

El episodio generó conmoción entre otros transportistas que se encontraban en el lugar. La investigación quedó a cargo de la fiscalía del Departamento Judicial Necochea, que busca establecer con precisión cómo se produjo la secuencia que derivó en la tragedia.

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