El agua y el viento generaron complicaciones en varios distritos de la provincia

Las lluvias y la baja de temperaturas marcaron este martes en la provincia de Buenos Aires, con complicaciones en distintos distritos producto de las precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento.

En Tandil , la lluvia que comenzó a media mañana provocó desbordes y anegamientos, con veredas inundadas en el centro. Según informó El Eco , como en otras ocasiones y ante la alerta, Obras Sanitarias había levantado y señalizado tapas de alcantarilla en sectores puntuales -como el barrio La Estación y la zona de Plaza de los Troncos- para facilitar el escurrimiento. Sin embargo, se registraron acumulaciones de agua tanto en el centro como en otros puntos de la ciudad, entre ellos la transitada esquina de avenida Del Valle y Lisandro de la Torre.

El temporal también afectó a Claromecó , donde, al igual que en otras localidades, se produjo un corte de energía eléctrica por una falla en la red troncal, según consignó La Voz del Pueblo .

En Mar del Plata , el municipio dispuso la suspensión de clases en los turnos tarde y nocturno, medida que se sumó a la ya aplicada para el turno mañana. La decisión fue comunicada a todos los establecimientos educativos -tanto de gestión estatal como privada- por las autoridades educativas, en base a las recomendaciones de Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo con el sitio 0223.com.ar, el temporal provocó múltiples destrozos en distintos sectores de la ciudad, con caída de árboles, postes y otras situaciones de riesgo. Uno de los episodios se registró en Ayacucho entre 1º de Mayo y Marconi, donde varios árboles bloquearon completamente la calle.

Temporal Mar del Plata 0223.com.ar

En Necochea, la Jefatura Distrital de Educación también resolvió suspender las clases en los turnos tarde y vespertino, tras una reunión del Comité de Crisis.

En el Conurbano bonaerense, el temporal causó la caída de un paredón en el supermercado mayorista Vital, ubicado en Moreno, sobre la calle Almirante Brown, casi colectora de Acceso Oeste, según informó Primer Plano Online.

Asimismo, más de 20 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en horas de la tarde unos 17.852 usuarios de Edesur permanecían sin luz, con mayor impacto en localidades como Alejandro Korn, Glew, Tristán Suárez, Esteban Echeverría, Lanús Este, Florencio Varela y Presidente Perón. En tanto, 5.196 clientes de Edenor también se encontraban sin servicio, principalmente en Villa Madero, Paso del Rey, José C. Paz, General Las Heras, San Justo, Marcos Paz, La Lonja, Manuel Alberti y Tigre.

Fuente: Agencia DIB