martes 17 de marzo de 2026
17 de marzo de 2026 - 09:50

Alerta por tormentas en la Costa: suspenden las clases en varios distritos

La medida alcanza a Necochea, Tres Arroyos, General Pueyrredon, Mar Chiquita, Adolfo Gonzales Chaves y Villa Gesell, entre otros partidos.

Por Agencia DIB
Se esperan más lluvias en gran parte de la provincia de Buenos Aires durante toda la jornada.

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Ecos Diarios

La persistencia de la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional obligó a suspender las clases en el turno mañana de este martes en la mayoría de los distritos linderos a la costa bonaerense, pero con el correr de las horas la clausura de las aulas alcanzó también a los turnos tarde y noche. Las medidas fueron adoptadas de manera preventiva ante el pronóstico de tormentas fuertes y lluvias intensas, con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa.

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En el distrito de Necochea, la decisión fue tomada por el Comité de Crisis conformado por la Jefatura Distrital de Educación y distintas áreas municipales, entre ellas Defensa Civil (DC). “Hubo algunas calles anegadas, pero el agua bajó enseguida”, explicó el director de DC, Augusto Fulton, quien remarcó que no se registraron intervenciones de emergencia. No obstante, el volumen de agua caída fue significativo: hasta las 11 del lunes se habían acumulado 73 milímetros, el registro más importante en lo que va del año.

La medida también alcanza a Quequén, donde las condiciones climáticas fueron similares durante el inicio de la semana.

Tres Arroyos y Chaves

En la misma línea, en Tres Arroyos se dispuso la suspensión de los tres turnos en todos los establecimientos educativos, tras una decisión conjunta entre el Comité Mixto Distrital, la Jefatura Distrital y el municipio, en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Una medida idéntica fue adoptada en Adolfo Gonzales Chaves.

Mar del Plata

Por su parte, en General Pueyrredon -distrito que incluye a Mar del Plata- se suspendieron las clases en todos los turnos -mañana, tarde y noche- en todos los niveles y modalidades, tanto de gestión pública como privada. Más temprano, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalvez, había explicado que la decisión respondía a la previsión de “una adversidad que puede ser más profunda que lo que ha pasado hasta ahora”. Y a media mañana, el Municipio comunicó: "Luego de una reunión del Comité de Emergencias, y debido a la persistencia del alerta meteorológico por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para las próximas horas, el Municipio informa que se suspenden las clases para el resto de la jornada de este martes en todo el ámbito de General Pueyrredon".

En tanto, la suspensión de clases también se replicó en los partidos de Mar Chiquita y Villa Gesell.

En este contexto, desde distintos municipios coincidieron en que el objetivo principal es prevenir situaciones de riesgo ante posibles anegamientos, dificultades en la circulación y tormentas de variada intensidad.

Fuente: Agencia DIB

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