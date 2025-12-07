domingo 07 de diciembre de 2025
7 de diciembre de 2025 - 10:48

Morón: detienen a un policía de la Ciudad que mató a un joven después de un incidente vial

El efectivo fue reconocido por familiares de un motociclista al que había atropellado y abandonado horas antes en Móron. Uno de estos familiares resultó muerto.

Por Agencia DIB
El efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido por la Policía de la Provincia.

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido acusado de haber matado de varios disparos a un joven en Morón, en el marco de un enfrentamiento ocurrido después de que el efectivo fuera reconocido por familiares de un motociclista al que había atropellado y abandonado en el lugar horas antes.

El hecho que desencadenó todo ocurrió durante la mañana del sábado en el barrio 20 de Junio de Morón, cuando el oficial circulaba en un Renault Sandero. Según fuentes policiales citadas por la agencia Noticias Argentinas, el hombre embistió a una moto en la que viajaba un joven conocido como “Pitu”, quien sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Instituto de Haedo. De acuerdo con la familia de la víctima, el policía huyó del lugar sin brindarle asistencia.

Horas después, el efectivo se presentó en la Comisaría Morón 4°. Como llegó sin el vehículo, el personal policial le indicó que debía recuperarlo y regresar con el auto para realizar los peritajes correspondientes, advirtiéndole que, en caso de no hacerlo, quedaría detenido.

El oficial regresó a la dependencia en momentos en que había familiares del motociclista y vecinos del barrio. Tras ser reconocido, se produjo un enfrentamiento y el policía intentó escapar. Un joven -sería primo del herido- lo persiguió y llegó a patear su auto y golpearlo. En ese contexto, el oficial extrajo su arma y efectuó dos disparos en la esquina de Chile y Grito de Alcorta. Este joven murió en el lugar.

Luego del hecho, el oficial huyó nuevamente. Sin embargo, fue identificado por cámaras de seguridad municipales y detenido más tarde en la zona de Morón Centro.

Fuente: Agencia DIB

