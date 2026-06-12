Mundial 2026: Facundo Tello y Juan Pablo Belatti, los primeros bonaerenses en debutar

A los 44 años, el bahiense Facundo Tello está en el Mundial 2026, el segundo de su carrera.

A las 16 de este viernes, en la ciudad de Toronto, el primer partido del Grupo B del Mundial 2026 tiene absoluta presencia argentina en el arbitraje. El encuentro entre el local, Canadá, y Bosnia-Herzegovina será dirigido por un cuarteto encabezado por Facundo Tello, nacido en Bahía Blanca.

Tello, que tiene en este 2026 su segundo Mundial -ya dirigió en Qatar 2022- será secundado por Juan Pablo Belatti (de Saladillo) y el riojano Gabriel Chade como asistentes, mientras que el porteño Hernán Mastrángelo integrará el equipo VAR. Los cuatro son los primeros argentinos en salir a la cancha.

Antes de este partido tendrá lugar la ceremonia inaugural del Mundial en Canadá que contará, entre otros, con las actuaciones de los locales Alanis Morissette y Michael Bublé.

Tello y Cristiano Ronaldo Hace cuatro años, Tello fue el árbitro en el partido entre Portugal y Corea del Sur. En charla con La Brújula 24, días atrás recordó una anécdota nada menos que con Cristiano Ronaldo. Segundos antes del comienzo del encuentro, el portugués le dijo en un impecable español: “Toda la suerte, Profe. Nosotros vamos a colaborar”.

Tello sonrió y hoy admite: “En ese momento me cayó la ficha de dónde estaba. Sentí una adrenalina que no había experimentado nunca”, recordó. Fuente: Agencia DIB

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