Salarios: con expectativas moderadas, docentes se reúnen con el Gobierno

Una reunión paritaria docente. El ministro de Economía, Pablo López, en una reunión de paritarias con los gremios estatales. Archivo DIB.

Funcionarios del Gobierno de Axel Kicillof recibirán este viernes a los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en una reunión paritaria salarial. El encuentro que se suspendió 24 horas “por cuestiones de agenda” se realizará en medio de expectativas moderadas sobre tolo por lo que pasó ayer con los estatales.

La cartera laboral informó que recibirá a los dirigentes sindicales a las 15 en su sede de avenida 7, entre 39 y 40. En base a lo que pasó el jueves durante la reunión con los gremios de la Ley 10.430, se espera que no haya una oferta de aumento salarial concreta, pero sí un análisis de los números con el último dato de inflación en mano.

Como informó Agencia DIB, el Gobierno optó frente a los estatales por ofertar solo la suba de las asignaciones familiares, del 30% y confirmar que el medio aguinaldo se pagará sin problemas, aunque intentará cerrar un acuerdo que tenga validez por varios meses, para dar previsibilidad al manejo del Tesoro.

La novedad, sin embargo, fue el anuncio del plan de desendeudamiento, que hizo el titular de Banco Provincia en persona, Juan Quattromo. Es la primera vez que un titular de la entidad participa de este tipo de reuniones, lo que indica la centralidad que le da el Gobierno a la cuestión de la deuda, en un contexto en el que la mora crece a niveles históricos para deudas con el sector bancario y también con billeteras virtuales.

En este contexto, todo indica que la administración bonaerense liquidará los salarios sin aplicar una suba en junio. Como la negociación sigue abierta, se aguarda que la Provincia haga una oferta en las próximas semanas a los gremios bajo la premisa de firmar un acuerdo por tres o cuatro meses. Pero la mejora recién comenzaría a impactar desde julio, tras el paso del medio aguinaldo. Fuente: Agencia DIB

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