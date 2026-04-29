Mercedes: murió una adolescente de un disparo y detuvieron a su padrastro

Muerte de una adolescente en Mercedes. IA

Una adolescente de 14 años murió como consecuencia de un disparo en una vivienda de la localidad bonaerense de Mercedes y por el hecho detuvieron a su padrastro.

El hecho se produjo la noche del martes en un inmueble ubicado sobre la calle 13, a metros de la intersección con calle 52, de esa ciudad del interior de la provincia. Por causas que se tratan de establecer, la menor de 14 años, identificada como Mía Meriles, recibió un disparo de arma de fuego. Minutos después, el médico que llegó al lugar constató su fallecimiento, de acuerdo con el Semanario Protagonistas de Mercedes.

Por el hecho fue detenido Tomás Palacios, quien era el padrastro de la menor fallecida. En el momento en que se produjo la muerte, en el domicilio también se encontraban la madre de la víctima y otros dos menores.

En el lugar se hizo presente personal policial, que además de realizar la aprehensión de Palacios, también llevó adelante los peritajes correspondientes. En cuanto a la mecánica y el móvil del hecho, ahora la Justicia deberá determinar si el disparo se dio de manera accidental o si el aprehendido tuvo la voluntad de accionar el arma, siempre de acuerdo con el Semanario Protagonistas de Mercedes.

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