Adjudican a Boldt la explotación de tragamonedas en casinos bonaerenses por 20 años

Una imagen del casino central de Mar del Plata.

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires adjudicó este martes a la empresa Boldt S.A . la explotación y mantenimiento de máquinas electrónicas de juego de azar en tres casinos bonaerenses: el Anexo III de Mar del Plata (Hotel Hermitage), Miramar y Tandil .

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La contratación tendrá una duración de 20 años , con posibilidad de prórroga por un año adicional. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense, tras la finalización del proceso de licitación pública iniciado durante 2025.

El contrato incluye la provisión y mantenimiento de tragamonedas, el control online de las máquinas, la remodelación y puesta en valor de las salas de juego , además de servicios complementarios vinculados a la actividad lúdica.

Según la adjudicación, Boldt percibirá como retribución un porcentaje de la rentabilidad mensual generada por las máquinas electrónicas en cada casino: 58% en el Casino Hermitage de Mar del Plata, 59% en Tandil y 59,8% en Miramar.

En el proceso licitatorio también participó la firma Casino de Victoria S.A., que presentó oferta únicamente para el Casino Hermitage, aunque obtuvo un puntaje inferior en la evaluación final.

La Comisión de Preadjudicación otorgó a Boldt 87,4 puntos en las tres ofertas presentadas, mientras que Casino de Victoria alcanzó 63,5 puntos en su propuesta para Mar del Plata.

La resolución también aprobó los planes de seguridad presentados por la adjudicataria y estableció que los detalles vinculados a servicios de cortesías, promociones y clubes de jugadores serán definidos posteriormente en los contratos correspondientes.

Fuente: Agencia DIB