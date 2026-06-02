martes 02 de junio de 2026
2 de junio de 2026 - 17:16

Losada anunció que la UCR tampoco avalará el retiro del pliego de la nueva jueza federal para La Plata

La legisladora radical anticipó que el radicalismo se suma a la postura de Patricia Bullrich. Karina Milei habría ordenado dar marcha atrás con el nombramiento de María Michelli. Es la cuñada de un periodista que investiga el caso Libra.

Por Agencia DIB
La senadora radical Carolina Losada.&nbsp;

La senadora radical Carolina Losada. 

Archivo de DIB.

ferLa “rebelión” de Patricia Bullrich contra los Milei por retirar el pliego como candidata a jueza de María Verónica Michelli suma fuerza. A la decisión de la jefa del bloque libertario en el Senado se plegó este martes el radicalismo, que tiene diez miembros en el Cámara alta, número clave para alcanzar los dos tercios.

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La vocera de la UCR fue la vicepresidenta primera del Senado, Carolina Losada, fiel aliada de La Libertad Avanza. Afirmó este martes que votará “en contra” de retirar el pliego de la candidata a magistrada cuestionada por el Poder Ejecutivo, en principio porque es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon, quien ha denunciado hechos de corrupción que salpican a Javier y Karina Milei.

No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”, dijo Losada, quien apoyó de ese modo la posición de Bullrich, que este lunes adelantó que votará a favor de designar jueza a Michelli.

El Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Michelli, pero la semana pasada, luego de haber sido aprobado con la firma de nueve senadores de la Comisión de Acuerdos, pidió que sea retirado porque la postulante es cuñada de Alconada Mon.

La "objeción de conciencia" de Bullrich

Bullrich, mediante una publicación en la red social X, anticipó que hará uso de su “derecho a la objeción de conciencia” y votará en contra de retirar el pliego de Michelli, aunque aclaró que reconoce plenamente las facultades constitucionales del jefe de Estado para proponer y retirar postulaciones judiciales.

Esta mañana, en declaraciones a Radio Rivadavia, Losada se pronunció en el mismo sentido y advirtió: “Hasta que no haya una razón que esgrima el Ejecutivo, para mí es una candidata super válida, muy formada que dio una entrevista brillante ante la Comisión de Acuerdos”.

Ella estuvo en la Comisión y no sabíamos si es cuñada de alguien, solo la valoramos por sus propias cualidades, porque no se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien, ella es una persona con una carrera y con cualidades suficientes”, resaltó Losada.

La legisladora santafecina aseguró: “El bloque radical por completo va a votar de esa manera y el PRO entiendo que también se pronunció de esa manera. Yo voy a votar en contra de retirar el pliego y si gana esa moción luego votaré a favor de que sea jueza”.

Fuente: Agencia DIB.

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