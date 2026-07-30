Rastrillaron las playas de La Perla tras el hallazgo de un brazo seccionado

La zona de La Perla, en Mar del Plata.

Días atrás apareció en las playas de La Perla , en Mar del Plata , un brazo seccionado . Este jueves policías, efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA), bomberos e instructores judiciales rastrillaron el lugar en busca de más restos humanos.

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El operativo en la zona de los balnearios Alicante y Alfonsina fue encabezado por la fiscal Constanza Mandagarán . Allí, el sábado se habían encontrado restos biológicos humanos que ahora serán analizados en el Laboratorio de Genética Forense provincial, ubicado en Junín .

Del procedimiento, según cuenta La Capital , participó personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, bomberos y canes especializados, además de buzos tácticos de la PNA.

Las tareas coincidieron, además, con la denuncia de averiguación de paradero de una mujer que desapareció y que antes había dejado escrita una carta en la que daba a entender que se suicidaría en una playa local.

Si bien el operativo de esta mañana no arrojó resultados, trascendió que los restos biológicos encontrados el sábado presentaban signos de pertenecer a una persona fallecida recientemente.

Una vez que sean examinados, un estudio de ADN podría determinar la identidad en cuestión.

Fuente: Agencia DIB