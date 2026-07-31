Realizaron un cacerolazo por la inseguridad en muchos barrios de Mar del Plata

El reclamo de los vecinos en Mar del Plata por la inseguridad.

Cansados de robos y asaltos violentos, vecinos de la ciudad de Mar del Plata se sumaron el jueves por la noche a un cacerolazo por la inseguridad con el objetivo de alertar a las autoridades. Y de hecho, en plena manifestación le robaron la moto a un repartidor .

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De acuerdo con medios locales, los vecinos se habían autoconvocado a través de grupos barriales de WhatsApp y Facebook . Participaron desde el norte de la ciudad , Playa Grande , la zona de la estación ferroautomotora , el barrio San Carlos y algunos sectores de la periferia marplatense.

Con consignas y reclamos dirigidos a la clase dirigencial, los marplatenses expresaron su malestar por la situación del delito. “Basta de robos, de motochorros y de violencia” , expresaron algunos habitantes de San Carlos, uno de los puntos más castigados en la ciudad.

En el barrio Los Tilos , se reunieron para exigir algún tipo de acción porque “no se puede vivir más”. “Ha pasado que se robaron una camioneta y con esa misma camioneta dieron la vuelta de manzana y cometieron un asalto”, expresó un vecino indignado.

“Lo de las motos es algo que increíble, vivimos con miedo. Pasan las motos por adentro de los barrios y los vecinos no podemos hacer nada. La Policía a veces los detienen pero son menores. En otros casos como es solo un intento de robo, los largan. Queremos que cambie todo Mar del Plata y queremos una solución. Queremos que alguien salga a hablar y dé la cara”, señaló una mujer.

“Que el intendente pida fuerzas federales”

Otro de los pedidos se orientó hacia el intendente Agustín Neme: “Siempre dicen que no hay Policía. Es verdad. Una sale de noche por Constitución y no ve un patrullero. Bueno, que el intendente llame a alguien de la Nación y que pidan fuerzas federales”, solicitó un hombre.

En Playa Grande, desde los balcones de edificios cercanos al centro comercial de la calle Alem y a Aristóbulo del Valle se escuchó el ruido de las cacerolas y gritos exigiendo mayores controles, muchos de ellos dirigidos a la problemática “extorsiva” de los cuidacoches.

Asimismo, en la zona céntrica muchos automovilistas se plegaron con bocinazos en los semáforos y en la avenida Libertad, a la altura de la calle Italia, hubo vecinos que se sumaron a los reclamos desde los balcones.

Robo en la protesta por los robos

En medio de la manifestación, un vecino del barrio Estación Norte que registraba en video el ruidazo de su cuadra capturó al mismo tiempo un hecho policial. En las imágenes compartidas con el portal 0223 se puede escuchar el cacerolazo y poco después el relato del robo ocurrido en la esquina.

#MarDelPlata En pleno cacerolazo por la inseguridad, le robaron la moto a un repartidor y terminaron chocándola



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"En una esquina se escucha a los vecinos pidiendo por seguridad y en la otra, se ve un robo de una moto de Pedidos Ya, que llegaron a la otra esquina y chocaron con un auto", contó el vecino.

Nueva reunión

En tanto, este sábado 1º de agosto los vecinos volverán a reunirse en la Sociedad de Fomento del barrio Estrada, ubicada en Gorriti al 1854, para debatir y analizar próximas medidas a tomar.

"Cuantos más vecinos participemos, más fuerte será nuestra organización y mejor podremos cuidarnos entre todos", expresaron en la convocatoria.

Fuente: Agencia DIB