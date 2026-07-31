viernes 31 de julio de 2026
31 de julio de 2026 - 16:49

Llega Arena Mar del Plata, el microestadio multipropósito que tanto necesitaba la ciudad

El viernes 24 de octubre, con un recital de Los Fabulosos Cadillac, abrirá sus puertas el Arena Mar del Plata, un predio de 6.000 metros cuadrados, en la esquina de Luro y San Juan.

Por Agencia DIB
El Arena Mar del Plata, un espacio cultural con una capacidad máxima de cuatro mil espectadores.

El Arena Mar del Plata, un espacio cultural con una capacidad máxima de cuatro mil espectadores.

El Arena, en modo teatro, como estará para el show de Diego Torres.

El Arena, en modo teatro, como estará para el show de Diego Torres.

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En octubre, la ciudad turística por excelencia del país finalmente tendrá el microestadio que siempre mereció: el Arena Mar del Plata, un predio multipropósito de 6.000 metros cuadrados ubicado en la avenida Luro y San Juan. El espacio fue diseñado para recibir conciertos, obras de teatro, congresos, exposiciones, eventos corporativos y producciones de gran escala con siete formatos adaptables.

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Este jueves, la productora REF Group, con más de tres décadas de experiencia en la organización de espectáculos y cuyos responsables son Fernando y Federico Roca, no sólo presentó en sociedad al microestadio, sino también la grilla de los primeros diez shows.

Más que una sala de espectáculos, Arena Mar del Plata nace como una plataforma cultural y de entretenimiento concebida para ampliar las posibilidades de la ciudad, atraer producciones nacionales e internacionales, generar nuevas oportunidades para artistas y marcas, e impulsar el crecimiento de una industria en constante evolución.

“Es el lugar que le faltaba a la ciudad, -cuenta Federico a DIB-, que necesitaban tanto los productores como el público”. A su vez, Fernando agregó: “Mar del Plata necesitaba un espacio con comodidad y capacidad, y que estuviera abierto todo el año. Este va a hacer uno de los mejores Arenas del país”.

Un lugar icónico de Mardel

El microestadio -adaptable a eventos y recitales, salas multipropósito para actividades culturales y un polo gastronómico de funcionamiento diario- estará en la esquina Luro y San Juan, a metros de la estación de trenes y la terminal de ómnibus. Y en un predio con historia, ya que allí estaba la mítica Tienda Los Gallegos.

El Arena Mar del Plata aspira a consolidarse como un nuevo punto de referencia para artistas, empresas y audiencias de todo el país.

Lo que viene en el Arena Mar del Plata

En la primera temporada que se inicia el 24 de octubre, van a convivir artistas, generaciones y estilos diferentes. “Porque no creemos en un solo público. Confiamos en una cultura capaz de reunirlos a todos”, sostiene REF Group.

24-10: Los Fabuloso Cadillacs

29-10: Ke Personajes (modo teatro)

31-10: Babasónicos

4-11: Diego Torres (modo teatro)

8-11: Álex Ubago (modo teatro)

10-11: Sergio Dalma (modo teatro)

5-12: 80s & 90s con Vilma Palma (modo fiesta)

6-12: Cruzando el Charco

Temporada Verano 2027: 7 Auras con Flavio Mendoza

3-4: No te va a gustar

Las entradas están disponibles desde el lunes 3 de agosto a las 12 en @venti.app y venti.com.ar.

Fuente: Agencia DIB

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