Mar del Plata: echan e imputan por lesiones graves al cuidador de un geriátrico que agredió a dos ancianas

Un cuidador de una residencia geriátrica de Mar del Plata fue despedido e imputado por el delito de lesiones graves luego de que las autoridades del establecimiento denunciaran que maltrató físicamente a dos adultas mayores y aportaran las grabaciones de las cámaras de seguridad como prueba. El hombre fue aprehendido por la Policía y se espera que declare en las próximas horas. En paralelo, la institución está en riesgo de clausura provisoria debido a que sus responsables no iniciaron el trámite de renovación de la habilitación provincial.

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La acusación contra el cuidador, de acuerdo con La Capital, fue radicada por la encargada del geriátrico, que revisó las filmaciones internas y constató que Nicolás Gastón Cichero habría agredido a dos mujeres alojadas en la residencia ubicada sobre la calle Funes al 1700.

De acuerdo con la presentación, en uno de los episodios el trabajador le propinó un golpe con una cuchara a una de las residentes, lo que le provocó un corte superficial en el labio. Sin embargo, la evaluación médica posterior estableció que la mujer sufrió la pierda de piezas dentarias.

Tras advertir la situación, las autoridades del hogar resolvieron despedirlo y entregaron el material audiovisual para la investigación.

“¿Por qué no te morís?”

La causa quedó caratulada como “lesiones leves” inicialmente pero luego, al constatarse el cambio de carátula, se le dio intervención al fiscal Carlos Russo.

Fuentes cercanas a las ancianas señalaron además que el cuidador les dirigía insultos y amenazas durante la atención. Entre las expresiones que quedaron registradas, y cuyos videos se viralizaron en redes sociales, se encuentran frases como: “¿Por qué no te morís?”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

El 27 de julio

Los hechos bajo investigación ocurrieron en la tarde del pasado lunes 27 de julio, cerca de las 19 horas. Según el relato incorporado a la denuncia, el hombre alimentaba a dos mujeres que se encontraban en sillas de ruedas cuando una de ellas intentó comer por sus propios medios.

En ese momento, el empleado le bajó el brazo de forma brusca, le exigió que abriera la boca y luego la obligó a ingerir el alimento mediante un movimiento violento de la cabeza, de acuerdo con lo observado en las imágenes de las cámaras de seguridad.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades del acusado y establecer si existieron otros episodios de maltrato dentro del establecimiento.

Riesgo de clausura

Mientras tanto, la residencia está en riesgo de clausura provisoria debido a que sus responsables no iniciaron el trámite de renovación de la habilitación provincial, requisito indispensable para continuar operando.

Según informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, hace dos meses se realizó una inspección en el geriátrico durante la cual se intimó a las autoridades a comenzar el procedimiento de renovación de la habilitación. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado inicio a dicho trámite, lo que podría derivar en una clausura preventiva.

Esta medida implica la suspensión de admisión de nuevos adultos mayores hasta que se regularice la situación administrativa.

Fuente: Agencia DIB