martes 04 de agosto de 2026
4 de agosto de 2026 - 11:56

Sicario en Vicente López: detuvieron a un gendarme por matar a un supermercadista chino

El gendarme retirado habría cobrado 5 mil dólares por matar al comerciante chino en Carapachay, partido de Vicente López.

Por Agencia DIB
El gendarme Ayala al ser detenido por el crimen en Vicente López.

El gendarme Ayala al ser detenido por el crimen en Vicente López.

DDI
Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Ayala en el supermercado chino un hora y media antes del crimen.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Ayala en el supermercado chino un hora y media antes del crimen.

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Después de una rápida investigación que se apoyó en las imágenes de cámaras de seguridad, fue detenido este lunes por la noche un gendarme retirado por asesinar el pasado viernes al dueño de un supermercado chino en Carapachay, partido de Vicente López.

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Chen Jian (35) fue baleado frente a su supermercado -Cajaraville al 3500, próximo a la estación de Carapachay- en el momento en que subía a su camioneta, el viernes por la noche.

El gendarme sicario

Las imágenes grabadas por cámaras de seguridad del municipio y casas particulares permitieron a los investigadores de la policía bonaerense identificar al autor de los disparos y todo el proceso previo al crimen. Quien disparó fue Luis Ayala, un gendarme retirado de 58 años y que integró el escuadrón de elite Alacrán.

“El sicario, que habría sido contratado a cambio de 5000 dólares por parte de la denominada mafia china, disparó desde un Peugeot 208 que circulaba por la calle cuando la víctima estaba sentada en su camioneta”, dijeron fuentes policiales al diario La Nación.

Imágenes irrefutables

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Ayala en el supermercado chino un hora y media antes del crimen.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Ayala en el supermercado chino un hora y media antes del crimen.

El crimen ocurrió a las 20.36 pero una hora y media antes, Ayala y su cómplice -que también sería su pareja- entraron al supermercado Argenchino para hacer una compra, aunque su verdadera intención era “conocer el terreno” e identificar bien a Chen Jian, ciudadano chino que llegó al país en 2015.

En una filmación incorporada al expediente se puede observar cuando Chen Jian baja herido de su camioneta, y cae, agonizante, en la vereda de su comercio.

Además de la identificación de Ayala y su cómplice a través de las cámaras, increíblemente pagaron la compra en el supermercado con su propia billetera virtual, lo que permitió saber su nombre de inmediato.

Finalmente Ayala fue detenido el lunes a la tarde en su casa de Merlo y en el allanamiento se encontraron dos pistolas nueve milímetros, otra calibre 22 y municiones, además de un celular, con el que habría realizado la compra con su billetera virtual.

Fuente: Agencia DIB

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