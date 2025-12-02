Le harán un homenaje a Lara, una de las víctimas del triple crimen, el día que cumpliría 16 años

Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco de Florencio Varela.

Lara Gutiérrez , una de las víctimas del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela , cumple 16 años este martes y su familia anunció que realizará un homenaje en la quinta donde la adolescente festejó sus 15.

Condenan a perpetua por femicidio a un hombre que quemó la casa de su pareja en Melchor Romero en 2020

Conmoción y misterio en Cañuelas: hallan un cadáver con una máscara del "hombre araña"

Stella Maris , la madre de la chica, confirmó que la celebración se llevará a cabo en el inmueble de la calle Hilario Lagos 5713 en la localidad de González Catán ( La Matanza ) desde las 19.30 hasta las 21.30 de esta jornada.

“Invitamos a todos sus allegados más cercanos a conmemorar a Larita” , dice el flyer con el que convocan al homenaje.

En el anuncio aparecen dos fotografías de la damnificada cuando festejó sus 15 años. Sus seres queridos expresan que quieren recordar a Lara “con amor, mucha ternura, como era ella, tan bondadosa y feliz” .

“Como familia estamos atravesando un profundo dolor", manifestaron sus parientes, quienes agregaron que habrá “una tirada de globos” para homenajearla.

La causa

La menor fue asesinada en septiembre junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, en la vivienda de la calle Chañar 702.

Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Lázaro Víctor Sotacuro se encuentran detenidos con prisión preventiva por los asesinatos, mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, continúa preso en Perú.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, está imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

Además, Mónica Mujica -mujer de Sotacuro- también está arrestada, en tanto que persiste la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez (todos tienen circulares rojas de Interpol).

La causa ahora está en manos de la Justicia Federal.

Fuente: Agencia DIB