martes 02 de diciembre de 2025
2 de diciembre de 2025 - 08:48

Le harán un homenaje a Lara, una de las víctimas del triple crimen, el día que cumpliría 16 años

Su familia realizará una celebración donde la adolescente festejó sus 15 años, e invitan a todos sus allegados.

Por Agencia DIB
Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco de Florencio Varela.

Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco de Florencio Varela.

Instagram

Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela, cumple 16 años este martes y su familia anunció que realizará un homenaje en la quinta donde la adolescente festejó sus 15.

Más noticias
La documenbtación hallada con el cadáver pertenece a Efe Saravoglu.

Conmoción y misterio en Cañuelas: hallan un cadáver con una máscara del "hombre araña"
Romina Videla y Héctor Carrizo.

Condenan a perpetua por femicidio a un hombre que quemó la casa de su pareja en Melchor Romero en 2020

Stella Maris, la madre de la chica, confirmó que la celebración se llevará a cabo en el inmueble de la calle Hilario Lagos 5713 en la localidad de González Catán (La Matanza) desde las 19.30 hasta las 21.30 de esta jornada.

“Invitamos a todos sus allegados más cercanos a conmemorar a Larita”, dice el flyer con el que convocan al homenaje.

“Con mucho amor”

lara-homenaje

En el anuncio aparecen dos fotografías de la damnificada cuando festejó sus 15 años. Sus seres queridos expresan que quieren recordar a Lara “con amor, mucha ternura, como era ella, tan bondadosa y feliz”.

“Como familia estamos atravesando un profundo dolor", manifestaron sus parientes, quienes agregaron que habrá “una tirada de globos” para homenajearla.

La causa

La menor fue asesinada en septiembre junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, en la vivienda de la calle Chañar 702.

Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Lázaro Víctor Sotacuro se encuentran detenidos con prisión preventiva por los asesinatos, mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, continúa preso en Perú.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, está imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

Además, Mónica Mujica -mujer de Sotacuro- también está arrestada, en tanto que persiste la búsqueda de Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez (todos tienen circulares rojas de Interpol).

La causa ahora está en manos de la Justicia Federal.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Conmoción y misterio en Cañuelas: hallan un cadáver con una máscara del "hombre araña"

Condenan a perpetua por femicidio a un hombre que quemó la casa de su pareja en Melchor Romero en 2020

Detienen a la chica de 16 años que mató a su novio a puñaladas

Moreno: detienen a tres policías por posibles torturas, vejaciones y abuso de autoridad en una comisaría

Preocupación en el norte bonaerense por el robo de ganado en las islas del Paraná

Cayó el "Clan Carabajal", una banda que robaba camionetas de alta gama

San Nicolás: condenaron a los jóvenes acusados por el doble crimen de la Costanera

Monte Hermoso: condenado a 18 años de cárcel por abusar de su hija seguirá en libertad

"¿Está vivo?": una adolescente de 16 años mató a su novio en Remedios de Escalada y huyó

Secuestran casi 34 millones de pesos en un operativo vial en la rotonda de Laprida

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Mantecol, un clásico de las fiestas y de todo el año. 

¿Mantecol en crisis?: denuncian suspensiones en la planta de Georgalos