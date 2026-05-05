martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 09:10

La Plata: revelan videos de los instantes previos a la muerte de Rocío Alvarito

Peritajes en el celular de la chica hicieron aparecer filmaciones que contradicen la declaración de su pareja y acusado, Marcos García. La defensa del joven busca su arresto domiciliario.

Por Agencia DIB
Rocío Alvarito murió en enero de 2026 en La Plata.

Rocío Alvarito murió en enero de 2026 en La Plata.

La causa por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata, ocurrida en enero de este año, se encuentra en etapa de investigación. Mientras tanto, se sumaron nuevos elementos tras el peritaje de los celulares tanto de la víctima como de su pareja, el imputado Marcos García. En el móvil de la chica se encontraron videos que contradicen la versión que contó García, mientras la Justicia evalúa un pedido de arresto domiciliario.

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Mientras que al teléfono de García no se pudo acceder debido a que brindo una contraseña incorrecta, el móvil de Rocío arrojo otros resultados: videos de los momentos previos al hecho, en los cuales se la escucha angustiada y asustada, a la vez que muestra moretones en sus brazos presuntamente producidos por el acusado.

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Contradicción

Así, estas imágenes contradicen lo expuesto por García en su declaración, en la que afirmó que dichas marcas se produjeron en un intento por sostener a la joven. Además, se ve que el imputado arrojo las pertenencias de la joven por todo el departamento. Muchos de esos bienes aún no han sido restituidos a su familia pese al valor sentimental que contienen, según se informó.

En tanto, la defensa solicito la morigeración de la prisión preventiva para que Marcos García la cumpla desde su domicilio. A los efectos de resolver el pedido, se fijaron las fechas para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas sobre el joven entre los días 21 de mayo y 3 de julio.

Fuente: Agencia DIB

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