La Matanza: acorralado por la Policía, se suicidó el sospechoso de haber asesinado a una mujer

Rosa Candela Santa María fue asesinada en González Catán.

Un joven sindicado como autor del crimen de una mujer en la localidad bonaerense de González Catán se quitó la vida el sábado por la tarde, acorralado por efectivos policiales. El episodio ocurrió pocas horas después del asesinato de Rosa Candela Santa María, de 24 años, hallada sin vida en su automóvil en esa zona del partido de La Matanza.

Gracias a testimonios de testigos y a las tareas de investigación del Grupo Táctico Operativo (GTO), se logró identificar al presunto agresor, de 20 años, con domicilio en la misma localidad. Durante un allanamiento de urgencia en su vivienda no fue encontrado, por lo que el operativo se extendió a Virrey del Pino, donde vivían otros familiares. Allí, al advertir la presencia policial, el joven intentó escapar por el fondo de la casa pero, al verse rodeado, decidió quitarse la vida.

Con relación al crimen de la joven, las autoridades descartaron que se haya tratado de un robo y señalaron que la investigación apunta al vínculo entre víctima y victimario. Para ello se realizarán pericias en los teléfonos de ambos con el fin de determinar si mantenían algún tipo de relación.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con el parte policial, el cuerpo de Santa María había sido encontrado este sábado en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla, luego de que vecinos alertaran a la policía por detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, los agentes hallaron un Fiat Cronos negro, patente AH-038-MP, en cuyo interior estaba la mujer recostada sobre los asientos delanteros, con manchas de sangre y sin signos vitales. (DIB) GML

