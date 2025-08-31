domingo 31 de agosto de 2025
31 de agosto de 2025 - 09:17

La Matanza: acorralado por la Policía, se suicidó el sospechoso de haber asesinado a una mujer

La secuencia se produjo horas después del crimen de Rosa Candela Santa María, de 24 años, quien fue encontrada en su auto en González Catán.

Por Agencia DIB
Rosa Candela Santa María fue asesinada en González Catán.

Rosa Candela Santa María fue asesinada en González Catán.

Un joven sindicado como autor del crimen de una mujer en la localidad bonaerense de González Catán se quitó la vida el sábado por la tarde, acorralado por efectivos policiales. El episodio ocurrió pocas horas después del asesinato de Rosa Candela Santa María, de 24 años, hallada sin vida en su automóvil en esa zona del partido de La Matanza.

Más noticias
La justicia determinó que el jubilado asaltado en su casa actuó en legítima defensa al matar al ladrón. 

Un hombre de 73 años mató a un ladrón que entró a su casa y lo amenazó con un cuchillo
Karina Milei reapareció en un acto de LLA en La Matanza

Tras los audios de las coimas, reapareció Karina Milei: "Vinimos para que no roben más"

Gracias a testimonios de testigos y a las tareas de investigación del Grupo Táctico Operativo (GTO), se logró identificar al presunto agresor, de 20 años, con domicilio en la misma localidad. Durante un allanamiento de urgencia en su vivienda no fue encontrado, por lo que el operativo se extendió a Virrey del Pino, donde vivían otros familiares. Allí, al advertir la presencia policial, el joven intentó escapar por el fondo de la casa pero, al verse rodeado, decidió quitarse la vida.

Con relación al crimen de la joven, las autoridades descartaron que se haya tratado de un robo y señalaron que la investigación apunta al vínculo entre víctima y victimario. Para ello se realizarán pericias en los teléfonos de ambos con el fin de determinar si mantenían algún tipo de relación.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con el parte policial, el cuerpo de Santa María había sido encontrado este sábado en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla, luego de que vecinos alertaran a la policía por detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, los agentes hallaron un Fiat Cronos negro, patente AH-038-MP, en cuyo interior estaba la mujer recostada sobre los asientos delanteros, con manchas de sangre y sin signos vitales. (DIB) GML

Temas
Ver más

Un hombre de 73 años mató a un ladrón que entró a su casa y lo amenazó con un cuchillo

Tras los audios de las coimas, reapareció Karina Milei: "Vinimos para que no roben más"

Ataques con piedras: la peligrosa modalidad que crece en autopistas y rutas

Un policía mató a un hombre que intentó robarle el arma en el barrio porteño de La Boca

Mar del Plata: detuvieron a un hombre por trata, quien tatuaba el cuerpo de las víctimas a la fuerza

Una adolescente fue amenazada de muerte por la madre de una compañera en el colegio Albert Thomas de La Plata

Hallaron el cuerpo de una mujer en el patio de su casa y su hija es la principal sospechosa

Mar del Plata: preventiva para los acusados de asesinar a un albañil y herir de gravedad a su hijo

Mar del Plata: se suicidó cuando allanaban su casa por una causa de abuso de menores

Conmoción en La Plata: murió un repartidor tras un choque con su moto

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Agostina Hein, aquella nena es la gran esperanza de la natación

Agostina Hein, aquella nena es la gran esperanza de la natación