Detuvieron a "Chelo", cantante del Grupo Green, por una denuncia de abuso sexual

Adrián Marcelo Torres , conocido como “El Chelo” y cantante del Grupo Green , fue detenido en la madrugada de este jueves acusado de haber violado a una mujer de 43 años, tiktoker del mundo de la música tropical , a comienzos de esta semana.

El arresto se concretó en la vivienda del músico ubicada en Villa Fiorito , en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal Lorena Pecorelli , titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°21 de La Matanza .

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza de la Policía Bonaerense, con la colaboración del área de Cibercrimen de la misma fuerza. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron el automóvil del cantante, una Volkswagen Suran donde se habría consumado el ataque sexual. Además, se incautaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Torres permanece en calidad de aprehendido y se espera que en las próximas horas preste declaración indagatoria ante la fiscal a cargo de la causa.

Tiktoker

La denunciante, conocida públicamente como Dulce Lilian, es una influencer vinculada al ambiente de la música tropical y realiza transmisiones en redes sociales, especialmente en TikTok, junto a artistas de cumbia.

La mujer declaró este miércoles ante la fiscal Pecorelli y ratificó los términos de la denuncia que había presentado el martes por la noche en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

En paralelo, entregó al Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense la ropa interior que llevaba puesta la noche del hecho y fue sometida a una revisión médica. Esa prenda será sometida a pericias para determinar si contiene material genético del acusado.

La investigación continúa en curso mientras se aguardan los resultados de los análisis y el avance de las actuaciones judiciales.

“No me podés decir que no”

La denunciante contó a Clarín que fue el músico el que se puso en contacto con ella: “Él se contacta conmigo. Me dijo que me quería conocer, me pasó su teléfono. Hicimos una videollamada. Hablamos, todo bien hasta ahí. Me dice que me quería conocer en persona, yo accedí, pero siempre vinculado a la música”.

La comunicación se dio aproximadamente a las 21.30 y duró casi dos horas. En ese tiempo el cantante le insistía varias veces de verse esa misma noche, que él la podía pasar a buscar por su casa. Ella le respondía que tenía que levantarse temprano. “Dale, no me podés decir que no”, insistió Torres.

Finalmente la mujer aceptó. El músico llegó a su casa y fueron a tomar algo a una estación de servicio en Liniers. A la vuelta, él le dijo que se pasaran al asiento de atrás para estar más cómodos. “Accedo ir al asiento de atrás pero nunca imaginé que iba a hacer algo así”, recordó Dulce Lilian.

“Mirá que el sábado que viene te voy a llamar para que vengas a mi casa para hacer un stream en vivo con la banda”, le dijo “Chelo” antes de que ella bajara de la camioneta. “Yo no le respondí. Abrí la puerta, me bajé y entré a mi casa. Ni me di vuelta para mirarlo”, describió.

Con antecedentes

En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón condenó a tres años y ocho meses de prisión a Torres por abuso sexual a una menor de edad.

El caso se inició en 2006 cuando una mujer denunció al cantante de cumbia por haber abusado de tres de sus hijas, dos adolescentes y una nena de 6 años mientras él vivía en su casa. La denunciante dijo que en octubre de ese año encontró al músico con una de las menores en la cama, por lo cual decidió echarlo de la casa y denunciarlo ante la Policía. Sin embargo, Torres se fue con otra de sus hijas, de 15 años. Con ella mantuvo una relación durante medio año, período en el cual quedó embarazada.

“Chelo” fue juzgado por el ataque a la menor de las hijas de la mujer, que al momento del juicio ya tenía 9 años. Las agresiones habrían ocurrido entre 2004 y 2006.

Finalmente, el tribunal lo condenó a 3 años y 8 meses de prisión, aunque se le sumaron cuatro meses más para unificar la condena de una causa anterior por lesiones.

Tras cumplir su condena en la Unidad Penal N°25 de Lisandro Olmos, Torres desmintió las acusaciones: “Si eso hubiera sido cierto no estaría afuera, mínimo son 9 años. Todo se inventó, fue prensa”.

Fuente: Agencia DIB