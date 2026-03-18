La Matanza: cinco detenidos por abusar de al menos 10 menores y producir material audiovisual

Imagen de un o de los operativos y del material incautado en la causa.

Tras la realización de 32 allanamientos realizados en localidades del partido bonaerense de La Matanza , cinco personas quedaron detenidas acusadas de producir y difundir material de contenido sexual , en el que explotaban y abusaban de al menos 10 menores de edad.

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Entre los arrestados hay un policía , un profesor de educación física de una escuela de Virrey del Pino y un boy scout vinculado a una iglesia de Lomas del Mirador .

La causa está a cargo de la Procuración General de la Suprema Corte y de la fiscal Lorena Pecorelli, especialista en delitos conexos a la trata de personas , pornografía infantil y grooming . Los procedimientos se realizaron en González Catán, Aldo Bonzi, Virrey del Pino y Rafael Castillo.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron un chaleco antibala, 26 celulares, computadoras, pen drives, cámaras y otros dispositivos electrónicos que serán peritados en busca de pruebas. Según fuentes judiciales, los detenidos tienen entre 18 y 48 años. La Justicia identificó al menos diez menores como víctimas directas de la red. La investigación se centra en los delitos de producción y distribución de material de abuso sexual infantil, aunque no se descartan más cargos.

El caso generó especial preocupación porque los acusados ocupaban roles de confianza y cercanía con chicos y adolescentes, sobre todo el docente y el referente de un grupo scout. La fiscalía investiga si aprovecharon esos espacios para captar víctimas o facilitar la circulación del material.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la fiscal Pecorelli, que en las próximas horas los indagará por los delitos de producción y distribución de material de abuso sexual de menores. La Justicia no descarta nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas.

Fuente: Agencia DIB