Javier Alonso cruzó a López Murphy por "mentir" y politizar el triple femicidio de Florencio Varela

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, apuntó con dureza contra el diputado de LLA, José Luis Espert, y contra la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , cruzó al diputado Ricardo López Murphy , luego de que opinara sobre los dichos de un investigador en ciencias sociales y criminología, tildándolo de “funcionario bonaerense”, algo que no es ni fue, con intención de politizar el análisis del triple femicidio de Florencio Varela , motivado por cuestiones ligadas al narcotráfico .

Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (Unq), docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales (LESyC) de la Unq y de la Revista Cuestiones Criminales, habló en un acalorado debate en el canal Todo Noticias del "control de riesgos" en la transacción delictiva que supone la droga en tanto sustancia ilegal. En medio de la discusión, dijo que "en la provincia de Buenos Aires hace tiempo 'se regula' el acceso a las sustancias", y el fragmento del programa fue difundido en redes sociales para señalar a la Provincia como “Estado regulador del consumo”.

En esa confusión, López Murphy - en campaña para continuar como Diputado - compartió el video y expresó en su cuenta de X: “Miren esto. Este señor trabaja para Axel Kicillof. Y acaba de admitir, en televisión y en el prime time, que en la provincia de Buenos Aires regulan la venta de cocaína. Esto es el peronismo”.

Miren esto. Este señor trabaja para Axel Kicillof. Y acaba de admitir, en televisión y en el prime time, que en la provincia de Buenos Aires regulan la venta de cocaina. Esto es el peronismo. pic.twitter.com/G0MXAAF6tU

Y sumó: “Un funcionario admite que la venta de droga en la Provincia está regulada. ¿Por quién? ¿El Estado? ¿La policía? ¿La política? Es un escándalo”.

"López Murphy miente"

Interpretación y chicana política mediante, Alonso, salió a aclarar los dichos tergiversados del diputado y le respondió a través de un posteo en el que lo acusó de “mentir”.

“La persona que usted señala (Rodríguez Alzueta) nunca fue funcionario nuestro. Busque basura por otro lado. Si está en campaña, hágalo con propuestas, no con mentiras baratas”, indicó Alonso. Y agregó: “Respetemos la investigación. No haga política con la sangre derramada ni con el dolor de las familias que esperan verdad y justicia. Como Diputado Nacional tiene la responsabilidad de denunciar formalmente si cuenta con pruebas de lo que acusa”.

En la misma línea, cerró: “Sea serio si pretende seguir representando a parte de nuestro pueblo. Comprométase con el futuro y con la Argentina que entre todos debemos construir”. (DIB)