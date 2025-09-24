miércoles 24 de septiembre de 2025
24 de septiembre de 2025 - 14:27

Alonso afirmó que las jóvenes de La Matanza fueron engañadas por una organización narco para matarlas

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aseguró que trabajan con la hipótesis de que el triple crimen de las jóvenes, descubierto esta madrugada, se trató de “una venganza”.

Por Agencia DIB
Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, en conferencia de prensa. (Captura de video)

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dio una conferencia de prensa en La Matanza por el caso de las tres jóvenes asesinadas en la que aseguró que se trató de “una venganza de una organización narcocriminal”, que “engañó a las chicas para matarlas”.

Alonso afirmó que a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez “las habían visto por última vez con vida el viernes a las 9 y media de la noche, cuando ellas subieron por sus propios medios y por su voluntad a una camioneta en la rotonda de La Tablada supuestamente yendo a un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

Además comentó que esta mañana le notificaron a las familias que encontraron los tres cuerpos durante la madrugada del miércoles después de un "trabajo minucioso porque estaban enterrados en un jardín. Pudimos encontrar señas particulares, tatuajes y vestimentas”.

El funcionario contó que “las familias acaban de reconocer el cuerpo en la morgue judicial de Lomas de Zamora y es por eso que en este momento estamos hablando con la prensa”.

Embed - El Ministro de Seguridad bonaerense habló de las 3 chicas asesinadas: “Cayeron en un trampa narco”

La ruta de la droga

“Como dijimos muchas veces, la droga recorre 2.000 kilómetros para entrar en la provincia de Buenos Aires. En este caso se trata de una organización que tiene su comando operacional en uno de los barrios de emergencia en la ciudad de Buenos Aires. Desde allí opera, tiene diferentes puntos de venta en el Conurbano sur de la provincia lo que estamos investigando”, afirmó Alonso.

Agregó que los narcos “habrían elegido esta casa para perpetrar el asesinato, es una locación con dos dueños, tenemos cuatro detenidos”.

Estrategia premeditada

Tras la identificación de una camioneta blanca adulterada, que aparece en varias cámaras de seguridad, se pudo saber que las tres chicas subieron por voluntad propia al vehículo: "El hecho de que sea una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada, que buscaba la impunidad de este asesinato".

"Estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las once y doce de la noche. Estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales", sumó el ministro.

"Sabemos que las chicas recorrían la zona de Flores en CABA y en ese contexto habrían dado con algunos integrantes de esta organización narcocriminal. Poor algunos detalles que estamos estableciendo, derivó en esta venganza de esta organización que terminó asesinándolas", afirmó Alonso, e insistió en que "fueron engañadas para participar de este evento".

Alonso destacó que “a partir del trabajo de campo se pudo dar con los dueños de la casa, que serían los que están relacionados con la organización narco y se los detuvo. Están los cuatro detenidos por homicidio agravado. Sabemos que hay más personas involucradas y las estamos buscando en este momento”. (DIB)

