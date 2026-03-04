miércoles 04 de marzo de 2026
Kicillof construye su armado nacional y suma apoyos territoriales en Santa Fe

Dirigentes, intendentes y ex funcionarios santafesinos avanzan en un espacio alineado con el gobernador. Buscan proyectar su figura a nivel nacional.

Javier Alonso con dirigentes en Santa Fe.

Javier Alonso con dirigentes en Santa Fe. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó a dar señales de un armado político con proyección nacional y esta semana sumó respaldos en la provincia de Santa Fe, donde dirigentes territoriales, intendentes y ex funcionarios del peronismo provincial avanzaron en la construcción de un espacio alineado con su figura.

El encuentro se realizó con la participación de referentes de más de veinte localidades santafesinas y fue encabezado por el dirigente Javier Alonso. Kicillof intervino de manera virtual y respaldó la iniciativa que busca consolidar una estructura política federal vinculada al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), una herramienta con la que el kicillofismo intenta ampliar su base territorial más allá de la provincia de Buenos Aires.

Durante la reunión, los organizadores señalaron que el objetivo es fortalecer un proyecto político nacional que tenga como referencia la gestión del gobernador bonaerense. “Queremos construir algo nuevo tomando la gestión de Axel en Buenos Aires como ejemplo para reconstruir la esperanza nacional”, expresaron dirigentes que participaron del cónclave.

Alonso dirigentes

El encuentro reunió a intendentes, jefes comunales y referentes políticos de distintas regiones de Santa Fe, entre ellos dirigentes de Villa Constitución, Empalme Villa Constitución, Santa Teresa, Pavón Arriba, Fighiera, Peyrano, Alvear, Acebal, Zavalla, Chabás, Carcarañá, Casilda, Calchaquí, Timbúes, Oliveros y Las Parejas, entre otras localidades.

También participaron ex funcionarios del Ministerio de Producción de Santa Fe durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti, quienes aportaron una mirada vinculada al desarrollo productivo de la provincia y al rol estratégico del sector industrial y agroexportador santafesino.

El armado busca consolidar una red territorial que respalde al mandatario bonaerense en distintos puntos del país, en un contexto en el que el peronismo atraviesa un proceso de reconfiguración tras la derrota electoral de 2023. En ese marco, sectores cercanos a Kicillof plantean la necesidad de reorganizar el movimiento con una lógica federal y con mayor protagonismo de dirigentes del interior.

alonso habla
El ministro de Seguridad, Javier Alonso.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Según señalaron los organizadores, la iniciativa apunta a construir “de abajo hacia arriba”, con protagonismo de intendentes y referentes locales, y evitando las tradicionales disputas de cúpula dentro del peronismo.

Para los dirigentes que impulsan el espacio, Santa Fe -una de las provincias más importantes en términos productivos- aparece como un territorio clave para la proyección nacional del proyecto político que encabeza Kicillof.

De esta manera, el gobernador bonaerense empieza a desplegar un armado que busca trascender las fronteras de su distrito y posicionarlo como una de las figuras con mayor proyección dentro del peronismo en el escenario político nacional.

Alonso dirigentes 1

