Chivilcoy: cerró sus puertas el comedor "Manos de Alfarero"

El comedor "Manos de Alfarero" de la ciudad de Chivilcoy se vio obligado a cerrar sus puertas y suspender sus actividades habituales de elaboración de almuerzos y cenas. Según expresaron sus responsables, se volvió “completamente inviable” el financiamiento operativo de la institución.

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De acuerdo con La Razón el espacio, que funcionaba de manera formal bajo la figura de una asociación civil sin fines de lucro en un inmueble de la calle Almafuerte 924 de la localidad del norte bonaerense, brindaba alimentación, meriendas y talleres a unos 45 chicos .

Alejandra Leguizamón , coordinadora y encargada del lugar, explicó que la decisión de interrumpir las prestaciones de mesa se adoptó a partir del mes de marzo, tras constatar que los recursos económicos personales de los organizadores resultaban insuficientes para cubrir la canasta de alimentos frescos.

“ Lamentablemente se nos hizo insostenible conseguir la carne, las verduras y el pan. Eso salía exclusivamente de nuestro propio bolsillo y llegó un punto en que no lo pudimos afrontar más. Tuvimos que decidir el cierre porque no queríamos bajar la calidad de la atención que los niños merecen", detalló Leguizamón.

Contingencia

Mientras tanto, a pesar del cese de las actividades presenciales dentro del local y de la suspensión temporal de los talleres educativos y recreativos, los integrantes de "Manos de Alfarero" mantienen un esquema de contingencia para no desproteger por completo a las familias con situaciones de mayor vulnerabilidad extrema.

Actualmente, el espacio distribuye un promedio de 30 bolsones mensuales de mercadería genérica y se realizan entregas puntuales de ropa y la elaboración de viandas muy específicas para casos de emergencia crítica.

"Es una pena enorme porque hacíamos muchas actividades que hoy ya no se pueden realizar por los costos. Confiamos en que, más adelante, cuando toda esta crisis general pase, podamos volver a abrir las puertas y retomar esta labor que hacemos de corazón", concluyó Leguizamón.

Fuente: Agencia DIB