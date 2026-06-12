Scaloni y el desafío de armar la Selección entre lesiones y dudas antes del debut

Kansas es una ciudad fría, con poca actividad por las noches, ideal para un grupo de jugadores que busca paz y concentración en la previa del Mundial . No obstante, en el interior del hotel Origin, búnker de la Selección , hay algo de incertidumbre. A fin de cuentas, ni el más pesimista de los 47 millones de habitantes de nuestro país sospechaba que habría tantos lesionados a esta altura de junio, cuando restan un puñados de días para el debut ante Argelia.

La situación de Lionel Scaloni es similar a la que vivió Carlos Bilardo, nada menos, en ocasión de Italia '90. Tan parecida es que Argentina venía de ser campeón del mundo, aquella en México, esta en Qatar.

Entonces, el Doctor tuvo que tomar una decisión fuerte entre dos futbolistas que lograron alzar la copa dorada cuatro años antes: Ricardo Giusti y Jorge Valdano. El 'Gringo' ganó la pulseada, muy a pesar de que el “9” había marcado cuatro goles camino a la final en el Azteca, dos frente a Corea del Sur, uno ante Bulgaria y el último contra Alemania. El santafesino se había retirado en 1987 tras una hepatitis cuando estaba en la cresta de la ola del Real Madrid. Volvió por la Selección, pero al torneo de las noches mágicas viajó el volante que vestía la camiseta de Independiente.

Diego Maradona también estuvo al límite. Con el tobillo izquierdo hinchado, casi hecho una pelota producto de un fuerte golpe que sufrió contra Rumania. Oscar Ruggeri padecía una pubialgia y Jorge Burruchaga también estaba con algunos problemas físicos. Y como si fuera poco, durante el torneo Nery Pumpido sufrió la fractura de la tibia y el peroné de la pierna derecha por un choque con Jorge Olarticoechea. Guiño del destino para otro Vasco, Sergio Goycochea, que quedaría grabado a fuego en la historia de los Mundiales.

Entre algodones

La situación, ahora mismo, tiene a media docena de jugadores entre algodones. Hasta suelo norteamericano llegó con nueve lesionados. Algunos, ya están recuperados como Cuti Romero y Lionel Messi. 'Dibu' Martínez se entrenó por primera vez con guantes. Fue este jueves. Indican desde el cuerpo médico que se le formó el callo en el dedo anular izquierdo. Nadie sabe si podrá estar para el debut.

Tampoco se sabe con certeza cómo estarán para el debut Nahuel Molina (no juega desde el 10 de mayo) y Gonzalo Montiel (jugó un rato ante Islandia), ambos ya en la etapa final de la rehabilitación de sendos desgarros. Julián Álvarez está descartado. Llega con un esguince en el tobillo izquierdo. Nicolás Paz tuvo un golpe en la rodilla en el último partido con Como, también estuvo en el amistoso contra los escandinavos, pero volvió a mostrar signos de dolencia.

La situación de Tagliafico

La noticia del desgarro de Nicolás Tagliafico, que no pudo continuar ante Islandia por un pinchazo en el soleo izquierdo, lo deja afuera de la fase de grupos. ¿Se quedará afuera del Mundial? Scaloni fue implacable con Lucas Balerdi, quien también sufrió una lesión muscular en el soleo, pero de la pierna derecha. El único lateral puro a la izquierda es el ex Banfield porque sus alternativas, Nicolás González -extremo- y Facundo Medina -zaguero central- no son especialistas.

Para reemplazar a Balerdi, Scaloni optó por Marcos Senesi, quien vivió la mejor semana de su vida. De vacaciones en Ibiza, voló a Miami, pasó por Londres, cerró trato con Tottenham -donde será compañero de Cuti Romero- y regresó la isla del Mediterráneo. Allí mismo, con su novia Kelci-Rose Browers -también futbolista- se enteró de la convocatoria y está llegando a Estados Unidos por estas horas. "La verdad, estoy muy contento de tener la chance de cumplir un sueño que siempre tuve de poder jugar un Mundial", dijo el ex jugador de San Lorenzo, quien rápidamente armó las valijas.

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Las variantes que piensa Scaloni en el lateral izquierdo

Senesi es zurdo y marcador central. Sin Tagliafico, ¿Scaloni piensa en Medina como lateral? ¿O podría jugar Lisandro Martínez en una eventual línea de cinco? Para esta última opción, el técnico debería cambiar el esquema y fue algo que hizo pocas veces a lo largo de este ciclo que comenzó en 2018, tras el despido de Jorge Sampaoli, ahora flamante entrenador de Talleres.

¿Y por qué no citó a Marcos Acuña, campeón del mundo? Hubo varios rumores alrededor de la ausencia del Huevo. Ricardo Caruso Lombardi dijo que lo bajó Leandro Paredes -también desgarrado- por un conflicto en el Superclásico. La versión del técnico, hoy panelista de TN, no coincide con la información a la que accedió este medio. Scaloni le habría pedido al jugador de River que se cuidara, que no jugara contra Belgrano la gran final del Torneo Apertura. El neuquino dejó todo en la cancha y terminó lesionado.

La ausencia de Acuña

No obstante, hace un par de días se lo vio sin problemas. “Algunas cosas no se entienden”, publicó Tomy Múñoz, popular DJ, en un posteo de Instagram en el que compartió una selfie con el jugador. Acuña siguió entrenándose por sus propios medios, tal vez soñando con una convocatoria como en Qatar 2022.

¿Por qué Scaloni sostiene tanto a jugadores que no están al 100%? Hay dos probables razones. Una, que difícilmente pueda ser superado por rivales de menor jerarquía como Argelia, Austria y Jordania. Otra, que tiene lealtad con los futbolistas que lo acompañaron camino a la gloria. Al menos, en su mayoría.

Fuente: Agencia DIB