Insólito robo en Miramar: dos ladrones asaltaron un kiosco a caballo

El video del robo se viralizó en redes sociales, por la modalidad insólita de los ladrones.

El episodio genera sorpresa por la modalidad, aunque no deja de ser un hecho delictivo: dos hombres montados a caballo asaltaron un kiosco de la localidad balnearia de Miramar y huyeron tranquilamente. El episodio ocurrió en la esquina de 21 y 36, en la continuidad de la peatonal el centro de la ciudad.

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Indignados por lo ocurrido, vecinos señalaron amedios locales que el asalto ocurrió en pleno centro y denunciaron que, hasta el momento, las autoridades no identificaron a los responsables.

Embed I Insólito robo en Miramar: dos ladrones se movilizaban "a caballo" y quedaron registrados por las cámaras de seguridad del comercio que asaltaron. pic.twitter.com/umOHK3zU2w — ACR (@AnaClaudiaRoche) May 18, 2026

La insólita escena fue registrada por las cámaras de seguridad y el video, como suele ocurrir en estos casos, se hizo viral en redes sociales, tras lo cual los vecinos expresaron su preocupación por el nivel de inseguridad en dicha ciudad costera, cabecera del partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires.

En las imágenes puede verse cómo los ladrones entran al local, prenden las luces para revisar mejor el interior y seleccionar la mercadería. Según el registro de las cámaras, el robo ocurrió a las seis y media de la mañana.

Fuente: Agencia DIB