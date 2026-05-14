Miramar: el Ministerio de Seguridad otorga recompensa para dar con el violador de una adolescente

Con ánimo de llegar a la verdad y hallar al culpable de la violación de una adolescente 16 años , el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa millonaria para dar con el autor del aberrante acto, ocurrido en enero en la ciudad de Miramar.

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La Unidad Fiscal Descentralizada de General Alvarado solicitó que se ofrezca una recompensa en efectivo a los fines de lograr identificar al autor del delito de abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad, para esclarecer los hechos ocurridos el 29 de enero de este año en el sector de playas, a la altura de la calle 31 de la mencionada localidad bonaerense. “Atento a que no se ha logrado identificar al autor de los ilícitos referidos y considerando la gravedad de los mismos, cometidos en perjuicio de una menor de edad en situación de extrema vulnerabilidad, resulta imperativo disponer un ofrecimiento de recompensa”, destaca el oficio.

En la Resolución 433/2026, publicada en el Boletín Oficial , se destaca que el posible autor sería un sujeto masculino de aproximadamente 30 años, de contextura robusta, de tez trigueña y cabello corto negro, quien vestía buzo y pantalón negro.

De este modo, la cartera de seguridad liderada por Alejandra Monteoliva ofrece como recompensa en el país la suma de 10 millones de pesos destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan identificar al autor del hecho.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas y el pago será realizado en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que designe Monteoliva.

El caso

La violación ocurrió durante la madrugada del pasado jueves 29 de enero cuando la adolescente de 16 años, oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, se encontraba en la playa con un amigo tras haber salido de un boliche, con ánimo de ver el amanecer. En esa circunstancia, fueron atacados por un hombre, quien los amenazó con un cuchillo.

Según la denuncia, les ató los pies con sus prendas de vestir y luego atacó sexualmente a la menor. Los jóvenes lograron solicitar auxilio cuando el abusador se alejó y arrojó los teléfonos celulares de las víctimas.

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Desde ese momento se dio contención a la víctima y se le practicó el correspondiente protocolo profiláctico y psicológico, dándose paso a la exhaustiva investigación a cargo del fiscal Rodolfo Moure.

Distintos datos llevaron a la detención de un hombre a comienzos del mes de febrero pero el resultado de ADN realizado dio negativo. Esto se hizo tras comparar las muestras extraídas del sospechoso con el perfil genético obtenido de las prendas de vestir de la víctima.

En tanto, el perfil genético del agresor sexual fue ingresado en el Banco de Huellas Genéticas a nivel nacional y provincial para analizar si se alcanza alguna coincidencia.

Una de las hipótesis que maneja la fiscalía es que el violador podría haber sido un turista y no un residente de Miramar.

Fuente: Agencia DIB