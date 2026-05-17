Mechongué, el "Pago Lindo" de General Alvarado

La estación de Mechongué tiene "apenas" 115 años. Los trenes de pasajeros dejaron de pasar hace más de medio siglo.

A diferencia de otros pueblos que llevan nombres de próceres o batallas, Mechongué nació de un apodo familiar. Martín de Álzaga, dueño de las tierras (la estancia "El Tejado"), tenía una hija llamada Mercedes. En la intimidad de la familia, a Mercedes la llamaban cariñosamente "Mechongué".

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Como en la provincia ya existía la localidad de Mercedes, cuando se hicieron los trámites para la llegada del tren y la fundación del asentamiento -en la primera década del siglo XX- , Álzaga decidió que ese sería el nombre oficial.

Hoy Mechongué -con sus 1500 habitantes- es uno de los 39 pueblos turísticos bonaerenses , a unos 50 kilómetros de Miramar y 60 de Balcarce, la ciudad más importante del partido de General Alvarado. El actual intendente municipal, Sebastián Ianantuony , nació en Mechongué.

El 11 de mayo de 1911 quedó inaugurada oficialmente la estación Mechongué, en el ramal del Ferrocarril del Sud que unía las localidades de Dionisia (hoy Comandante Nicanor Otamendi) con San Agustín. Como ocurrió en casi toda la provincia, la estación fue el imán que atrajo a los primeros pobladores, comerciantes y trabajadores rurales.

Al día siguiente, el 12 de mayo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó el plano para la formación del pueblo; ese mismo día llegó la primera locomotora a Mechongué.

Las obras continuaron y la estación fue concluida oficialmente en 1920, fecha en que se terminaron de construir los galpones y las segundas vías. Media siglo después, el tren de pasajeros dejaría de pasar por esa estación.

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Los pioneros

Los primeros en llegar fueron inmigrantes (mayormente españoles e italianos) que instalaron los almacenes de ramos generales, herrerías y talleres necesarios para dar servicio a las estancias vecinas.

Desde su nacimiento, Mechongué estuvo ligado a la riqueza de sus tierras. Al estar ubicado en una zona de suelo muy fértil, rápidamente se convirtió en un centro de acopio de granos. Esa identidad agrícola es la que le dio el apodo de "El Pago Lindo", debido a la belleza y prolijidad de sus campos cultivados.

Precisamente, al entrar, lo primero que impacta es su paisaje agrícola. Mechongué es un pueblo nacido por y para el campo. Sus enormes silos y elevadores de granos dominan el horizonte y son el símbolo de su motor económico: el trigo, el girasol y el maíz.

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En homenaje a los dos pilares de la zona -el que siembra la tierra y el que transporta la cosecha-, en febrero Mechongué organiza la Fiesta del Camionero y del Agricultor, con desfiles de camiones, maquinarias antiguas, asados populares y espectáculos de folklore. Todo organizado por el club Social y Deportivo Mechongué, entidad que nació en 1926

Qué visitar

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La Capilla Nuestra Señora de Lourdes: Es una construcción pequeña pero muy pintoresca, con un estilo rústico que encaja perfecto con el entorno.

Es una construcción pequeña pero muy pintoresca, con un estilo rústico que encaja perfecto con el entorno. El Museo Municipal de Mechongué: Funciona en la antigua estación de tren. Allí se guardan herramientas, fotos y objetos que cuentan la vida de los primeros colonos y trabajadores ferroviarios.

Funciona en la antigua estación de tren. Allí se guardan herramientas, fotos y objetos que cuentan la vida de los primeros colonos y trabajadores ferroviarios. Los Murales: En los últimos años, el pueblo ha sumado arte urbano que decora algunas paredes, contando la historia del lugar a través de pinturas.

En los últimos años, el pueblo ha sumado arte urbano que decora algunas paredes, contando la historia del lugar a través de pinturas. La vieja estación: Aunque el tren ya no pasa, el edificio de la estación y los galpones de carga siguen siendo el alma del pueblo y un lugar ideal para caminar y sacar fotos.

Aunque el tren ya no pasa, el edificio de la estación y los galpones de carga siguen siendo el alma del pueblo y un lugar ideal para caminar y sacar fotos. Almacén de Spadari: Cayetano Spadari, en el año 1926, abrió su primer negocio llamado “El Chimborazo”. En 1930 comenzaría a funcionar el almacén de Spadari- Sainz, el cual se conoce en la actualidad como El Viejo Almacén. El negocio surgió como una venta de vitrolas, discos y bombones, fue creciendo y se convirtió en un típico almacén de ramos generales. Cerró sus puertas en 2021. Aún se conservan en la vereda, dos antiguos surtidores en desuso, que en su momento fueron expendedores de querosén y combustible para maquinarias rurales de la zona.

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Cómo llegar

Se encuentra a 481 kilómetros del AMBA. Para acceder, se debe tomar la RP N° 2 hasta Mar del Plata y de ahí, tomar la RP N° 88 hasta el acceso al pueblo por camino secundario (aproximadamente unos 15 kilómetros). Por el noroeste, se llega desde la localidad de San Agustín, que conecta con la RP N° 55, uniendo Balcarce y Necochea.

Fuente: Agencia DIB