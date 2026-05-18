Orgullo de Junín: Leila Guerriero ganó el Premio Strega Europeo por su libro "La llamada"

Leila Guerriero, la escritora nacida en Junín, en la apertura de la reciente Feria del Libro de Buenos Aires.

Con “La llamada. Historia de una mujer argentina”, la escritora y periodista Leila Guerriero , nacida en Junín , ganó la XIII edición del Premio Strega Europeo 2026. Guerriero fue una de las tres escritoras que días atrás tuvo a su cargo la apertura de la edición 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires.

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“La chiamata. Storia di una donna argentina” , tal el título en italiano, es una investigación periodística centrada en la vida de Silvia Labayru durante y después de la última dictadura militar argentina.

Los autores que compitieron por el premio con Leila Guerriero fueron Nathacha Appanah por “La noche en el corazón”, Isabella Hammad , por “Entra el fantasma”; Tonio Schachinger , por “En tiempo real”; y Yael van der Wouden , por “Extraña”.

El galardón distingue anualmente a la mejor obra traducida al italiano -en este caso por Maria Nicola- y publicada en Italia -esta vez por la Editorial Sur-. El comité organizador del Premio Strega, el jurado valoró el libro como un “testimonio excepcional” sobre la memoria, la violencia política y la identidad.

En la decisión final, la obra de Guerriero recibió 16 de los 30 votos emitidos por un jurado integrado por escritores italianos ganadores y finalistas del Strega, informó NA.

De qué trata el libro premiado

“La llamada” reconstruye la historia de Labayru, militante de Montoneros secuestrada en 1976 durante la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. Durante su cautiverio fue sometida a torturas, violencia sexual y esclavitud en un centro clandestino de detención, donde además dio a luz a su hija. Tras recuperar la libertad en 1978 y exiliarse en Madrid, enfrentó sospechas y rumores de supuesta colaboración con los represores, situación que profundizó su aislamiento.

La investigación de Guerriero demandó más de dos años de trabajo e incluyó entrevistas con Labayru y con personas vinculadas a su historia. El libro también reconstruye el episodio de una llamada telefónica realizada en marzo de 1977 que, según el relato, terminó “salvándole la vida”.

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De Junín al mundo

Leila Guerriero, nacida el 17 de febrero de 1967 en Junín, Provincia de Buenos Aires, es una de las figuras más influyentes del periodismo narrativo y la crónica contemporánea en lengua española. Licenciada en Turismo, dio sus primeros pasos literarios y periodísticos en Página/12.

Guerriero se define a sí misma como una periodista de "largo aliento". Dedica meses, y a veces años, a investigar y entrevistar a las personas para lograr perfiles de profundidad psicológica. Si bien vive en la ciudad de Buenos Aires, gran parte de sus mejores crónicas rastrean historias profundas en pueblos del interior argentino.

Guerriero trabaja de manera independiente y sus textos se publican en medios de la talla de El País (España), La Nación (Argentina), Vanity Fair o Gatopardo.

Sus libros fundamentales

“Los suicidas del fin del mundo” (2005)

“Frutos extraños” (2009)

“Una historia sencilla” (2013)

“Opus Gelber” (2019)

“La llamada” (2024)

Fuente: Agencia DIB