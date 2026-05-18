Aumento en el transporte público: tarifario completo para viajar en tren y en micro

Tal como lo anunció la semana pasada el Gobierno nacional, desde este lunes 18 de mayo, comienzan a regir los aumentos para las líneas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los trenes.

Aumenta el colectivo en líneas bonaerenses: todas las tarifas y por qué es importante registrar la SUBE

Las nuevas tarifas ya rigen a partir de este lunes con un aumento del 10% en el servicio ferroviario y del 2% en las líneas de ómnibus , mientras que habrá subas escalonadas en los próximos meses.

Según un informe publicado este lunes en el Boletín Oficial el boleto mínimo de las líneas de trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa pasa de $280 a $310 en la primera sección para los usuarios que poseen la tarjeta SUBE registrada.

En tanto, la segunda (del kilómetro 12 al 24) pasa a costar $420 y la tercera (+de 24 kilómetros) $520 pesos , mientras que, desde el 1° de junio las tarifas serán $350, $470 y $590, respectivamente para cada sección.

Además, quienes abonen en efectivo pagarán un boleto plano de $1.100, mientras que el Gobierno además definió un esquema de aumentos escalonados para los servicios ferroviarios. Según el cronograma oficial, habrá aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Esquema tarifario para colectivos

- Las tarifas desde el lunes 18 de mayo:

Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

0-3 km: $714 - SUBE sin nominar: $1.428

3-6 km: $807,07 - SUBE sin nominar: $1.614,14

6-12 km: $894,17 - SUBE sin nominar: $1.788,34

12-27 km: $983,78 - SUBE sin nominar: $1.967,56

Más de 27 km: $1.085,49 - SUBE sin nominar: $2.170,98

Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)

Terminal: $237,53 - SUBE sin nominar: $475,06

Base pasajero/km: $36,28 - SUBE sin nominar: $72,56

Boleto mínimo: $939,37 - SUBE sin nominar: $1.878,74

Más aumentos en junio y julio

El esquema oficial también indica que habrá dos actualizaciones del 2%, la primera será desde el 15 de junio y la segunda desde el 15 de julio, mientras que, en caso de concretarse todo el cronograma previsto, el boleto mínimo llegará a $742,81 hacia mediados de julio.

Esta medida alcanza solo a las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional, ya que, las que dependen de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires ya habían aplicado aumentos en las últimas semanas.

Cómo registrar la SUBE

El proceso de registro de la tarjeta SUBE abarata el precio del boleto y permite recuperar el saldo en situaciones de pérdida o deterioro y visualizar los movimientos y descuentos asociados.

Además, el registro habilita la realización de gestiones a través del sitio web de SUBE, con tan solo una clave personal, y facilita el acceso a la Tarifa Social para aquellos que estén contemplados dentro de los grupos beneficiarios.

El primer paso para registrar la SUBE consiste en crear una cuenta en el sitio web argentina.gob.ar/SUBE.

Luego se debe acceder a la sección “Registrala”, donde se desplegarán los siguientes pasos a seguir. Dentro de esta sección, se encontrará un formulario que solicitará al usuario completar sus datos personales y el número de tarjeta.

donde se desplegarán los siguientes pasos a seguir. Dentro de esta sección, se encontrará un formulario que solicitará al usuario completar sus datos personales y el número de tarjeta. Una vez ingresada la información, se requerirá que el usuario elija una clave de cuatro dígitos para establecer la cuenta.

para establecer la cuenta. Finalmente, tras completar este proceso, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación indicando que el registro ha sido realizado exitosamente.

Tarifa Social de la SUBE

Un punto a tener en cuenta de acuerdo a la resolución del Gobierno es que aquellos que tienen la Tarifa Social, dirigida a un grupo de beneficiarios Anses como los jubilados y pensionados o los que cuentan con AUH, mantienen un descuento. Para obtener la tarifa es necesario realizar el trámite de manera virtual a través de Mi ANSES y el requisito previo es tener una cuenta en la página web de SUBE.

El primer paso es ingresar a la plataforma de Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Luego hay que dirigirse a la sección Programas y Beneficios y clickear en Generar PIN SUBE . El PIN generado, que es un código de 6 dígitos, se debe vincular a la cuenta de la tarjeta SUBE.

en Generar . El PIN generado, que es un código de 6 dígitos, se debe vincular a la cuenta de la tarjeta SUBE. Por último, el usuario debe dirigirse a una terminal automática SUBE para completar la activación del beneficio.

Fuente: Agencia DIB