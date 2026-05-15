viernes 15 de mayo de 2026
15 de mayo de 2026 - 19:05

Bahía Blanca: el padre de la niña intoxicada con drogas no podrá acercarse a sus hijos

La prohibición alcanza los domicilios donde residen, los establecimientos educativos y cualquier otro lugar al que concurran habitualmente. Además, el padre no podrá contactarlos por teléfono, redes sociales ni por cualquier otro medio de comunicación.

Por Agencia DIB
La Comisaría Primera de Bahía Blanca.

La Comisaría Primera de Bahía Blanca.

La Justicia ordenó una prohibición de acercamiento para el padre de la niña de 12 años que fue internada luego de haber sido hallada intoxicada con cocaína, marihuana y alcohol en un departamento de la ciudad de Bahía Blanca. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías N° 2, Guillermo Mércuri, a pedido de la fiscal Agustina Olguín, titular de la UFIJ N° 3, que tramitan la causa, precisó el portal local La Brújula 24.

Más noticias
El Hospital Municipal de Bahía Blanca. 

Bahía Blanca: la Justicia investiga la intoxicación con drogas y alcohol de una niña de 12 años
La Comisaría Primera de Bahía Blanca.

Bahía Blanca: al hermanito de la menor intoxicada le encontraron restos de cocaína en la vianda escolar

Según se indicó, el magistrado resolvió que el hombre no podrá acercarse a menos de 100 metros de la menor por el término de cuatro meses. La restricción también se extendió al hermano de la niña, en función de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ambos menores.

La prohibición alcanza los domicilios donde residen, los establecimientos educativos y cualquier otro lugar al que concurran habitualmente. Además, el padre no podrá contactarlos por teléfono, redes sociales ni por cualquier otro medio de comunicación.

El sujeto, al parecer, había estado preso y, a poco de salir de la cárcel, hizo un encuentro en su casa y de ese evento, la chica de 12 años resultó intoxicada.

El caso

El episodio se originó el domingo a la madrugada, cuando al 911 ingresó un llamado que pedía una ambulancia de urgencia porque había una menor convulsionando. "Se presenta la ambulancia en el lugar y en la casa había una niña de 12 años con síntomas de haber convulsionado y la trasladaron al hospital. En ese marco también encuentran a la niña con otras dos menores, hermanas, de 11 y 6 años, los padres de ambas y otros dos adultos", explicó la fiscal. Los exámenes toxicológicos realizados en el centro asistencial confirmaron que la pequeña había consumido cocaína, marihuana y alcohol.

Pocos días después de la internación de la niña, a su hermano, de 7 años, le encontraron restos de droga en su vianda escolar. En tanto, la fiscal que investiga el caso dijo que “va a ser central la declaración de la menor” en Cámara Gesell para confirmar si hubo abuso sexual en la situación en la que fue encontrada con otras niñas junto a hombres adultos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bahía Blanca: la Justicia investiga la intoxicación con drogas y alcohol de una niña de 12 años

Bahía Blanca: al hermanito de la menor intoxicada le encontraron restos de cocaína en la vianda escolar

Bahía Blanca: chocó alcoholizado, rompió un semáforo y ahora debe pagar los daños

La Marcha Federal Universitaria se replicó en toda la provincia de Buenos Aires

Bahía Blanca: condenado a diez años de prisión por haber abusado de su sobrina menor de edad

Un exbasquetbolista que jugó en Bahía Blanca fue condenado en EE.UU. por producir pornografía infantil

Índice de Ciudades Argentinas: Bahía Blanca a la cabeza del ranking

Coronel Suárez: murió el conductor de un camión que volcó sobre la ruta 85

La Plata: hallan muerto a un hombre que era buscado desde el 6 de mayo

González Catán: fue a buscar a su nieto al jardín, se descompensó y atropelló a cinco personas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El cuerpo de Alejandro Samuel Rodríguez, de 37 años, quien fue visto por última vez el pasado 6 de mayo en La Plata, fue encontrado este viernes alrededor del mediodía en la zona de Campo Arana, a unos 8 kilómetros de su domicilio. 

La Plata: hallan muerto a un hombre que era buscado desde el 6 de mayo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Kicillof en Ensenada, en el lanzamiento del espacio de mujeres y diversidades del MDF. 

Kicillof le contestó a La Cámpora: "No hay que perder tiempo en las internas"