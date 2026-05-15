Bahía Blanca: el padre de la niña intoxicada con drogas no podrá acercarse a sus hijos

La Justicia ordenó una prohibición de acercamiento para el padre de la niña de 12 años que fue internada luego de haber sido hallada intoxicada con cocaína, marihuana y alcohol en un departamento de la ciudad de Bahía Blanca. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías N° 2, Guillermo Mércuri, a pedido de la fiscal Agustina Olguín, titular de la UFIJ N° 3, que tramitan la causa, precisó el portal local La Brújula 24 .

Según se indicó, el magistrado resolvió que el hombre no podrá acercarse a menos de 100 metros de la menor por el término de cuatro meses. La restricción también se extendió al hermano de la niña , en función de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ambos menores.

La prohibición alcanza los domicilios donde residen, los establecimientos educativos y cualquier otro lugar al que concurran habitualmente. Además, el padre no podrá contactarlos por teléfono, redes sociales ni por cualquier otro medio de comunicación.

El sujeto, al parecer, había estado preso y, a poco de salir de la cárcel, hizo un encuentro en su casa y de ese evento, la chica de 12 años resultó intoxicada.

El caso

El episodio se originó el domingo a la madrugada, cuando al 911 ingresó un llamado que pedía una ambulancia de urgencia porque había una menor convulsionando. "Se presenta la ambulancia en el lugar y en la casa había una niña de 12 años con síntomas de haber convulsionado y la trasladaron al hospital. En ese marco también encuentran a la niña con otras dos menores, hermanas, de 11 y 6 años, los padres de ambas y otros dos adultos", explicó la fiscal. Los exámenes toxicológicos realizados en el centro asistencial confirmaron que la pequeña había consumido cocaína, marihuana y alcohol.

Pocos días después de la internación de la niña, a su hermano, de 7 años, le encontraron restos de droga en su vianda escolar. En tanto, la fiscal que investiga el caso dijo que “va a ser central la declaración de la menor” en Cámara Gesell para confirmar si hubo abuso sexual en la situación en la que fue encontrada con otras niñas junto a hombres adultos.

Fuente: Agencia DIB