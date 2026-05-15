viernes 15 de mayo de 2026
15 de mayo de 2026 - 21:31

Detuvieron a un docente acusado de tomar fotos de alumnas sin consentimiento y por abuso de una menor

El operativo se realizó en Monte Grande, tras una denuncia de alcance internacional. Los peritos hallaron fotografías “compatibles con un presunto delito contra la integridad sexual de una menor de edad”.

Por Agencia DIB
abuso nene

Un docente de 47 años fue detenido en la localidad bonaerense de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, acusado de producir material de abuso sexual infantil. La investigación está a cargo de la UFI N°3 de Esteban Echeverría y la División Cibercrimen de la Policía Bonaerense.

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El procedimiento se realizó durante una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano sur, luego de una alerta internacional sobre distribución de contenido pedófilo. En total, seis personas fueron detenidas y se secuestraron más de 20 teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

Según la investigación, el docente trabajaba en cuatro escuelas secundarias de Monte Grande y Llavallol. Durante el operativo, los investigadores abrieron su teléfono celular y encontraron imágenes tomadas sin consentimiento a adolescentes que serían alumnas del establecimiento educativo donde daba clases.

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Además, de acuerdo con el expediente judicial, los peritos hallaron fotografías “compatibles con un presunto delito contra la integridad sexual de una menor de edad”. La principal hipótesis es que la víctima sería su hija, una niña de cinco años que convivía con él.

A partir de ese hallazgo, el juzgado de garantías interviniente ordenó la detención inmediata del sospechoso. También tomó intervención el área de minoridad local para resguardar a la menor.

Investigación internacional

La investigación comenzó luego de una notificación emitida por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), un organismo de Estados Unidos que monitorea el tráfico de material de abuso sexual infantil y coopera con autoridades judiciales argentinas.

El operativo incluyó 15 allanamientos en localidades como Monte Grande, Luis Guillón, Nueve de Abril y El Jagüel. En varios de esos procedimientos, los investigadores encontraron material compatible con abuso sexual infantil al revisar dispositivos electrónicos en el lugar, lo que derivó en nuevas detenciones.

Entre los elementos secuestrados durante los allanamientos figuran celulares, notebooks, discos rígidos, tablets y pendrives, que ahora serán analizados para determinar el alcance de la maniobra investigada y establecer si existen más personas involucradas.

Fuente: Agencia DIB

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