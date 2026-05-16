sábado 16 de mayo de 2026
16 de mayo de 2026 - 09:27

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil y se llevaron hasta sus raquetas

Los ladrones aprovecharon que la vivienda estaba vacía y recorrieron todas las habitaciones en busca de elementos de valor.

Por Agencia DIB
Del Potro está considerado como uno de los mejores tenistas argentinos de la historia.&nbsp;

Del Potro está considerado como uno de los mejores tenistas argentinos de la historia. 

La casa del extenista Juan Martín del Potro en Tandil, su ciudad natal, fue desvalijada este viernes por un grupo de malvivientes que robó dinero en efectivo, trofeos, joyas y otros elementos de valor, como raquetas. Se sospecha que tenían información previa de la ubicación de los objetos.

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Según las autoridades locales, los ladrones aprovecharon que no había nadie en la casa, rompieron un ventanal e ingresaron para perpetrar el robo. La madre del exdeportista, Patricia Lucas, se percató de lo sucedido apenas regresó a su hogar y radicó la denuncia correspondiente.

Poco después, el personal policial se hizo presente en la casa, ubicada en el barrio Don Bosco, donde montó un operativo de seguridad, mientras otro grupo realizaba las pericias dentro de la finca.

Todo el tiempo

De acuerdo con datos extraoficiales publicados por La Voz de Tandil, los delincuentes se tomaron el tiempo necesario para dar el golpe, lo que hace suponer que tenían información previa sobre los objetos y su ubicación, además de que la propiedad iba a estar sola al momento de ingresar.

Los cacos recorrieron todas las habitaciones y se llevaron efectos personales de alto valor, entre ellos raquetas y trofeos que forman parte del patrimonio deportivo del extenista. Además, sustrajeron joyas, relojes y hasta camisetas pertenecientes a Del Potro.

Uno de los mejores

Del Potro, de 37 años, se retiró en 2022 y es considerado uno de los mejores tenistas argentinos de la historia. Entre los logros más importantes de su campaña deportiva aparecen su triunfo en el Abierto de Estados Unidos, en 2009, y además formó parte del equipo que obtuvo la Copa Davis en 2016.

Sigue vinculado al tenis en su rol de embajador de Roland Garros Junior.

Fuente: Agencia DIB

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