Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil y se llevaron hasta sus raquetas

Del Potro está considerado como uno de los mejores tenistas argentinos de la historia.

La casa del extenista Juan Martín del Potro en Tandil , su ciudad natal, fue desvalijada este viernes por un grupo de malvivientes que robó dinero en efectivo, trofeos, joyas y otros elementos de valor, como raquetas . Se sospecha que tenían información previa de la ubicación de los objetos.

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Según las autoridades locales, los ladrones aprovecharon que no había nadie en la casa, rompieron un ventanal e ingresaron para perpetrar el robo. La madre del exdeportista, Patricia Lucas , se percató de lo sucedido apenas regresó a su hogar y radicó la denuncia correspondiente.

Poco después, el personal policial se hizo presente en la casa, ubicada en el barrio Don Bosco , donde montó un operativo de seguridad, mientras otro grupo realizaba las pericias dentro de la finca.

De acuerdo con datos extraoficiales publicados por La Voz de Tandil , los delincuentes se tomaron el tiempo necesario para dar el golpe , lo que hace suponer que tenían información previa sobre los objetos y su ubicación, además de que la propiedad iba a estar sola al momento de ingresar.

Los cacos recorrieron todas las habitaciones y se llevaron efectos personales de alto valor, entre ellos raquetas y trofeos que forman parte del patrimonio deportivo del extenista. Además, sustrajeron joyas, relojes y hasta camisetas pertenecientes a Del Potro.

Uno de los mejores

Del Potro, de 37 años, se retiró en 2022 y es considerado uno de los mejores tenistas argentinos de la historia. Entre los logros más importantes de su campaña deportiva aparecen su triunfo en el Abierto de Estados Unidos, en 2009, y además formó parte del equipo que obtuvo la Copa Davis en 2016.

Sigue vinculado al tenis en su rol de embajador de Roland Garros Junior.

Fuente: Agencia DIB