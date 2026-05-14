González Catán: fue a buscar a su nieto al jardín, se descompensó y atropelló a cinco personas

Un episodio que podría haber terminado en una tragedia ocurrió este martes por la tarde en el jardín "Rinconcito de Luz”, ubicado entre las calles Zufriategui y Apipé, en González Catán. Según testigos del episodio, ocurrido cerca de las 17, un hombre se desmayó mientras estaba en su camioneta, chocó primero contra un auto estacionado y luego aceleró e impactó contra otro vehículo donde había padres y niños esperando la salida del jardín.
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