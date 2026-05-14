jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 20:38

González Catán: fue a buscar a su nieto al jardín, se descompensó y atropelló a cinco personas

Dos de las personas alcanzadas por el coche debieron ser internadas. Una de las testigos pudo reconstruir la escena.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El momento de la colisión tomado un vecino desde una ventana.&nbsp;

El momento de la colisión tomado un vecino desde una ventana. 

Un episodio que podría haber terminado en una tragedia ocurrió este martes por la tarde en el jardín "Rinconcito de Luz”, ubicado entre las calles Zufriategui y Apipé, en González Catán. Según testigos del episodio, ocurrido cerca de las 17, un hombre se desmayó mientras estaba en su camioneta, chocó primero contra un auto estacionado y luego aceleró e impactó contra otro vehículo donde había padres y niños esperando la salida del jardín.

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Como consecuencia del choque, una mujer sufrió una fractura en uno de sus brazos y un nene resultó herido tras golpearse la cabeza.

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Una testigo del episodio destacó que tanto la comunidad educativa como los vecinos actuaron de inmediato para asistir a las personas lesionadas. Rápidamente, lograron sacar al conductor de la camioneta y lo recostaron en la vereda. Minutos después recobró el conocimiento y preguntó por su esposa y su nieto.

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