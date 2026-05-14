Maradona: Luque mostró imágenes de la autopsia y Gianinna se descompensó

El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió imágenes de la autopsia de Diego Armando Maradona al comenzar a declarar por sexta vez en el juicio, lo que provocó que Gianinna Maradona se descompensara y obligara a suspender la audiencia. Fuentes del caso informaron que se dispuso un cuarto intermedio hasta la semana próxima tras un pedido del abogado Fernando Burlando .

El episodio ocurrió cuando el ex médico de cabecera se preparaba para comparecer nuevamente ante los jueces. Su objetivo era refutar los dichos de los peritos forenses y contextualizar los audios posteriores a la muerte de Maradona que habían exhibido los fiscales en la jornada anterior.

Sin embargo, el acusado no advirtió que una de las hijas del exjugador se encontraba en la sala al momento de proyectar los videos y fotografías de la necropsia realizada en la morgue de San Fernando . “Gianinna lo vio, se puso a llorar, se levantó, le dijo ‘hijo de puta’ un par de veces y se suspendió la audiencia porque Burlando lo pidió”, consignó un allegado a la causa, de acuerdo con la agencia Noticias Argentinas .

En ese contexto, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro resolvió que Luque continúe su testimonio el martes 19 por la mañana, mientras que el psicólogo Carlos Díaz declarará ese mismo día a las 16.

Durante el tramo de la audiencia que se desarrolló, declaró el médico Mario Schiter, quien conoció a Maradona en 1999 en el Sanatorio Fleni y lo acompañó en Cuba durante su recuperación. El profesional tomó relevancia en la causa porque Claudia Villafañe lo convocó como veedor de la autopsia, por lo que supervisó el estudio a pedido de la familia.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que su testimonio podría favorecer a la querella, ya que sostuvo que una persona con la insuficiencia cardíaca que Maradona tuvo en 2001 debía estar medicada de por vida. También mencionó la existencia de historias clínicas de 2007 y 2008 que evidencian la ausencia de medicamentos cardiológicos, por lo que, al momento en que Luque tomó el caso, el exfutbolista ya no contaba con esos fármacos.

El médico afirmó durante su declaración que “estos pacientes no deben suspender la medicación que favorezca la remodelación cardíaca y el control de los factores como hipertensión arterial que pueden desencadenar en una descompensación como insuficiencia cardíaca”. Al referirse a una posible causa de la muerte, señaló: “Se me ocurre, como la más lógica, que habría desarrollado una insuficiencia congestiva latente que hizo un edema agudo del pulmón que se manifestó en todos los órganos y que en algún momento el paciente entró en narcosis o asfixia, en coma, y llegó seguramente a la insuficiencia cardiaca global”.

Fuente: Agencia DIB