lunes 18 de mayo de 2026
17 de mayo de 2026 - 23:18

Horror en las vías del Roca: murió una pareja arrollada por el tren

Fue en Lomas de Zamora. La Justicia intenta determinar si existió una discusión previa. Distintas versiones a partir de dichos de testigos.

Por Agencia DIB
Una pareja murió arrollada por el tren en Lomas de Zamora.

Una pareja murió arrollada por el tren en Lomas de Zamora.

Una pareja murió el sábado por la mañana tras ser arrollada por una formación del ferrocarril General Roca a la altura de la calle Boedo, en Lomas de Zamora. El hecho es investigado por la policía, que intenta determinar si existió una discusión previa y en qué circunstancias se produjo el hecho.

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Según las primeras informaciones, el episodio ocurrió cuando el tren circulaba en dirección a Alejandro Korn. Con el correr de las horas, la investigación comenzó a centrarse en distintas hipótesis ante las contradicciones entre los dichos de testigos y las versiones iniciales difundidas por fuentes policiales.

En un primer momento, fuentes oficiales vinculadas con el caso indicaron que la principal sospecha era que las víctimas “se habrían arrojado” a las vías con intención de quitarse la vida. No obstante, personas que se encontraban en la plataforma plantearon otra posibilidad: que la pareja haya intentado cruzar cuando se aproximaba la formación y no logró alcanzar el andén a tiempo.

A medida que pasaron las horas, surgió una tercera hipótesis a partir de los relatos de vendedores ambulantes que trabajan habitualmente en la estación. Según esos testimonios, los jóvenes habrían mantenido una discusión cerca de las vías instantes antes de la llegada del tren. “Aparentemente la chica se tiró y atrás el novio la quiso manotear para agarrarla, terminando los dos debajo de la formación”, señaló una fuente a Diario Conurbano.

En el lugar intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, que realizaron las tareas de rescate, junto a peritos forenses encargados del relevamiento de pruebas. En paralelo, los investigadores aguardaban el análisis de las cámaras de seguridad de Trenes Argentinos y del municipio, que podrían aportar elementos clave para reconstruir lo sucedido.

Fuente: Agencia DIB

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