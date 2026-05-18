lunes 18 de mayo de 2026
18 de mayo de 2026 - 09:41

Hidrovía: el Gobierno ratificó a las dos firmas belgas que pugnan por la vía navegable

La Hidrovía va desde el kilómetro 1238 del Río Paraná (Confluencia) hasta la zona de aguas profundas en el Río de la Plata exterior. Este martes 19 se abren los sobres de la licitación.

Por Agencia DIB
La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal ruta del comercio exterior argentino.

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La Nueva

El Gobierno nacional ratificó la precalificación técnica de los dos consorcios internacionales - Jan de Nul y DEME- que compiten por quedarse con la operatividad de la Hidrovía, ruta por la que circula el 80% de las exportaciones agroindustriales de Argentina.

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La normativa -formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), mediante la Resolución 28/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial- ratifica como precalificadas a las propuestas de Jan de Nul N.V. junto a Servimagnus S.A., la firma belga que es la actual operadora, y la de Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), también de Bélgica.

El dictamen de la Comisión Evaluadora se mantuvo firme pese a que ambos consorcios preseleccionados presentaron observaciones y comentarios al orden de mérito a mediados de mayo.

La ANPYN rechazó estas presentaciones "in límine" por no cumplir con las garantías de impugnación requeridas, concluyendo además que los planteos no aportaban nuevos elementos técnicos que justificaran modificar las calificaciones asignadas, informa NA.

Con la publicación de esta resolución, el cronograma entra en su fase final. La apertura del Sobre N° 3, que contiene las ofertas económicas de los grupos precalificados, está programada para este martes 19 de mayo a las 13, a través del portal oficial contra.ar.

La Hidrovía en detalle

La licitación pública nacional e internacional N° 1/2025 busca adjudicar, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, las tareas de dragado, redragado, señalización y control hidrológico.

El tramo comprendido abarca desde el kilómetro 1238 del Río Paraná (Confluencia) hasta la zona de aguas profundas en el Río de la Plata exterior, alcanzando el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio.

Fuente Agencia DIB

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