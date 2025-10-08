Incendio y muertes dudosas en Bahía Blanca: el estado de los cuerpos condiciona las autopsias

Un caso de presunto femicidio conmociona a la ciudad de Bahía Blanca: una mujer y su hija fueron halladas muertas en su casa del barrio Thompson, como consecuencia de un incendio que, se estima, habría sido intencional. Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25).

En tanto, según informaron fuentes de la investigación a La Nueva, el estado calcinado de los cuerpos condiciona el resultado de las autopsias. "Las autopsias se iniciaron, pero se necesitan varios estudios complementarios para obtener un resultado concluyente, debido al estado en el que estaban los cuerpos", explicó el informante. En tanto, los análisis suplementarios "podrían demorar varios días".

Embed El terrible episodio se conoció este miércoles, luego de que cerca de la 1 de la madrugada se desatara un incendio en una casa ubicada en Santa Fe al 2300. Personal policial y bomberos del Cuartel Central acudieron a la vivienda y, una vez controlado el fuego, encontraron los cadáveres de las dos mujeres, tendidos en una misma cama.

BB crimen 4 Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25) fueron halladas muertas en su vivienda tras un incendio que se investiga. Al iniciarse la investigación, los agentes pudieron determinar que en el interior de la casa había restos de combustible, dato que fundamentaría la hipótesis de un incendio intencional. Además, a partir de testimonios de vecinos y de los registros de las cámaras de la zona, se pudo establecer que el martes por la noche estuvo en esa vivienda un hombre robusto que circulaba en una moto de color rojo. También se escucharon detonaciones de arma de fuego, aunque aún no se sabe si fueron disparos efectuados sobre los cuerpos de las mujeres.

Por el momento, la causa fue caratulada como "averiguación causal de deceso". La investigación está a cargo del fiscal Jorge Viego, especializado en homicidios. En el lugar trabajaron el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, Federico Montero; los comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal; y el titular de la agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata municipal, Martín Pacheco. Se informó que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, fue notificado y está al tanto de la situación. (DIB)

Para compartir en redes







