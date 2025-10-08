miércoles 08 de octubre de 2025
8 de octubre de 2025 - 18:47

Incendio y muertes dudosas en Bahía Blanca: el estado de los cuerpos condiciona las autopsias

Los cadáveres calcinados de una madre y su hija fueron hallados dentro de una vivienda del barrio Thompson, tras ser controlado un incendio. Se investiga un presunto doble femicidio.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
BB crimen 3

Un caso de presunto femicidio conmociona a la ciudad de Bahía Blanca: una mujer y su hija fueron halladas muertas en su casa del barrio Thompson, como consecuencia de un incendio que, se estima, habría sido intencional. Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25).

Más noticias
Las dos muertes en el incendio que conmueve a Bahía Blanca. (Foto: La Nueva)

Bahía Blanca: una madre y su hija murieron en un incendio y se sospecha de un doble femicidio
El incendio en el geriátrico de Junín se produjo el viernes por la mañana, alrededor de las 6.30, cuando un termotanque habría fallado y originado el fuego.

Incendio en un geriátrico en Junín: ya son cuatro los fallecidos

En tanto, según informaron fuentes de la investigación a La Nueva, el estado calcinado de los cuerpos condiciona el resultado de las autopsias. "Las autopsias se iniciaron, pero se necesitan varios estudios complementarios para obtener un resultado concluyente, debido al estado en el que estaban los cuerpos", explicó el informante. En tanto, los análisis suplementarios "podrían demorar varios días".

Embed

El terrible episodio se conoció este miércoles, luego de que cerca de la 1 de la madrugada se desatara un incendio en una casa ubicada en Santa Fe al 2300. Personal policial y bomberos del Cuartel Central acudieron a la vivienda y, una vez controlado el fuego, encontraron los cadáveres de las dos mujeres, tendidos en una misma cama.

BB crimen 4
Adriana Miriam Vel&aacute;zquez (52) y Mariana Bel&eacute;n Bustos (25) fueron halladas muertas en su vivienda tras un incendio que se investiga.&nbsp;

Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25) fueron halladas muertas en su vivienda tras un incendio que se investiga.

Al iniciarse la investigación, los agentes pudieron determinar que en el interior de la casa había restos de combustible, dato que fundamentaría la hipótesis de un incendio intencional. Además, a partir de testimonios de vecinos y de los registros de las cámaras de la zona, se pudo establecer que el martes por la noche estuvo en esa vivienda un hombre robusto que circulaba en una moto de color rojo. También se escucharon detonaciones de arma de fuego, aunque aún no se sabe si fueron disparos efectuados sobre los cuerpos de las mujeres.

Por el momento, la causa fue caratulada como "averiguación causal de deceso". La investigación está a cargo del fiscal Jorge Viego, especializado en homicidios.

En el lugar trabajaron el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, Federico Montero; los comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal; y el titular de la agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata municipal, Martín Pacheco. Se informó que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, fue notificado y está al tanto de la situación. (DIB)

Temas
Ver más

Bahía Blanca: una madre y su hija murieron en un incendio y se sospecha de un doble femicidio

Incendio en un geriátrico en Junín: ya son cuatro los fallecidos

Florencio Varela: declaró un pastor por el crimen de Paloma y Josué

El crimen de Magalí Vera en Necochea: juicio con fechas confirmadas

El crimen de Bastián: 21 años de prisión para el policía García Tonzo

Bullying: el desesperado relato de una madre sobre el calvario que vive su hijo de 7 años en la escuela

Triple crimen de Florencio Varela: la Policía bonaerense identificó a dos nuevos prófugos

Comienza el juicio oral contra el ginecólogo Clementi, acusado de abuso sexual contra 14 mujeres

Crean un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE

Mar del Plata: mortochorros atacaron a un influencer que viaja con su perro

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las dos muertes en el incendio que conmueve a Bahía Blanca. (Foto: La Nueva)

Bahía Blanca: una madre y su hija murieron en un incendio y se sospecha de un doble femicidio

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Edición 1097 - Semana del 9 al 15 de octubre

Edición 1097 - Semana del 9 al 15 de octubre