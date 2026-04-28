martes 28 de abril de 2026
28 de abril de 2026 - 09:41

Iba en contramano por la Ruta 11 con 2,15 gramos de alcohol en sangre y lo detuvieron en Costa del Este

Un bombero voluntario alertó al 911. El hombre, de 38 años, circulaba en una Renault Kangoo roja.

Por Agencia DIB
La camioneta secuestrada a la altura de Costa del Este.

La camioneta secuestrada a la altura de Costa del Este.

Policía Bonaerense

La madrugada del domingo fue detenido un conductor que manejaba en contramano por la Ruta Provincial 11 y cuando se le hizo la prueba de alcoholemia se le detectaron 2,15 gramos por litro de alcohol en sangre, cifra elevadísima.

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El conductor manejaba una camioneta que fue detectada a la altura del kilómetro 334 de la cinta asfáltica, en cercanías de Costa del Este, Partido de La Costa.

Aviso

El aviso, según detalla El Mensajero, ingresó al 911 a través de un llamado realizado por un bombero voluntario de Santa Teresita que transitaba por la zona.

Los efectivos del Destacamento Vial de La Costa desplegaron un operativo y minutos después lograron interceptar una Renault Kangoo roja.

Alcohol Cero

Al identificar al conductor, un hombre de 38 años, los agentes advirtieron signos compatibles con la ingesta de alcohol. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,15 gramos por litro de sangre.

En la provincia de Buenos Aires rige desde el 1º de enero de 2023 la Ley de Alcohol Cero (Ley 15.402), que prohíbe conducir cualquier vehículo motorizado con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.

Incautado

Ante la infracción, se labraron las actuaciones correspondientes en el marco de la Ley 13.927 de Código de Tránsito Provincial y se procedió a la incautación del rodado.

El hombre fue retirado del lugar por un familiar, mientras que el caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Faltas Provincial de Dolores.

Fuente: Agencia DIB

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