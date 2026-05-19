Falsos médicos en González Catán: allanaron una clínica y hay seis detenidos

Un operativo policial en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, desarticuló una banda delictiva que operaba desde una pantalla empresarial denominada “Argentina Salud” , donde se estafaba a pacientes y médicos por igual.

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La investigación reveló que la organización estaba activa desde hace cinco años y estaba integrada por personas con un pasado criminal diverso: dos de los seis detenidos ya tenían antecedentes por homicidio y robos a camiones en la ruta .

Los falsos profesionales de la salud utilizaban sellos y matrículas de médicos reales para confeccionar certificados falsos, que luego utilizaban para estafar tanto a pacientes como al Estado. Además, manejaban farmacias y ambulancias no habilitadas, todo en la clandestinidad.

Según la investigación, más de 50 médicos solo en la Ciudad de Buenos Aires resultaron perjudicados por el robo de sus sellos profesionales.

Los delitos

Sobre los detenidos pesan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. Cuando se sumen las denuncias de las personas atendidas por falsos médicos, también podrían enfrentar cargos por estafa.

El operativo, encabezado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate, incluyó allanamientos en 13 establecimientos entre clínicas y farmacias truchas.

Fuente: Agencia DIB