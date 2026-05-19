Chascomús: qué desencadenó la muerte de Kevin y el extenso prontuario del agresor

Kevin Martínez tenía 15 años y murió tras ser atropellado y golpeado por un vecino, mientras los médicos le realizaban las primeras curaciones. (Facebook)

La muerte de Kevin Martínez , de 15 años, tras ser atropellado y luego golpeado por un hombre que lo atacó en una camilla mientras era trasladado al hospital conmociona a la localidad de Chascomús.

Monte Hermoso después del temporal: jornada de limpieza y puesta en valor de la playa y la costanera

Ahora , los resultados de la autopsia serán cruciales para determinar si la causa directa del fallecimiento fue el impacto inicial en el evento vial o si los traumatismos de cráneo sufridos por los golpes de puño que le dio Leandro Marcelino, de 50 años, tras el choque, desencadenaron el deceso.

El episodio ocurrió el viernes pasado y los detalles se conocieron en las últimas horas, tras la viralización de un video en el que se ve cómo Marcelino cruza el cerco de seguridad en la escena del accidente de tránsito, y a pesar de la presencia de médicos y policías, golpea salvajemente en la cabeza al adolescente mientras era acondicionado en una camilla para ser trasladado al hospital.

De acuerdo a los informes preliminares, la lesión más grave fue una "fractura múltiple de cráneo" compatible con un impacto de alta intensidad, por lo que es factible que el golpe contra el pavimento por el choque haya sido del determinante de la muerte y no la agresión posterior. El cuerpo del joven también presentaba politraumatismos el tórax y sangrado.

Responsabilidades

La única persona imputada en la causa es María Antonella Saint Jean, la conductora de 25 años que manejaba el vehículo que atropelló a Kevin y un amigo, mientras transitaban en una moto. Está acusada de homicidio culposo.

La situación procesal de Marcelino todavía no fue definida y, además, cuenta con un prontuario frondoso: el agresor fue condenado hace un mes por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023. No obstante, no está preso porque la defensa recurrió la sentencia.

El hombre cuenta también con múltiples denuncias por daño y lesiones leves radicadas en el año 2009, 2010 y 2024, además de una intervención de la Comisaría de la Mujer por violencia familiar.

La investigación por el deceso de Kevin, a cargo de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, continúa abierta y todavía se debe integrar el resultado de la autopsia con el resto de la prueba. Entre los elementos bajo análisis aparecen las cámaras que registraron momentos previos al choque, las imágenes posteriores a la caída y los testimonios de quienes estaban en el lugar cuando el adolescente fue asistido y luego agredido.