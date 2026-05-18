lunes 18 de mayo de 2026
18 de mayo de 2026 - 18:31

Detienen a dos hombres que formaban parte de banda que adquiría vehículos con cheques sin fondos

Hubo allanamientos en Buenos Aires, Canning, Luján y Laferrere, y cuatro órdenes de presentación efectuadas en Buenos Aires, Chivilcoy y Monte Grande.

Por Agencia DIB
Allanamientos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires.

Allanamientos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires.

Policía Federal Argentina

Dos hombres sobre los cuales pesaba un pedido de captura vigente, relacionado con una asociación ilícita que adquiría vehículos de manera ilegal, fueron capturados en la provincia de Buenos Aires.

Más noticias
ADEPA señala que la libertad de prensa es vital para la democracia.

ADEPA expresó su preocupación por una medida judicial que afecta la labor periodística
El cuerpo fue hallado en el predio de la Ceamse, en Ensenada.

Ensenada: hallaron el cuerpo de un hombre en la Ceamse e investigan cómo llegó hasta allí

La investigación tuvo su origen a mediados de febrero, cuando la Justicia ordenó diversas tareas investigativas en el marco de una causa por estafas y asociación ilícita. Como resultado, se estableció que la modalidad delictiva de la organización criminal consistía en la adquisición de vehículos mediante la utilización con cheques sin fondos, un total de once rodados cuyo valor asciende a la suma de 220.000 dólares. Con el análisis de la información recolectada y entrecruzamiento de datos, se identificó a los integrantes de la asociación ilícita, como así también la localización de varios de los vehículos.

Así, se ordenaron cuatro allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, Canning, Luján y Laferrere, y cuatro órdenes de presentación efectuadas en Buenos Aires, Chivilcoy y Monte Grande. Durante los mismos se secuestraron cinco automóviles, una computadora, títulos y boletos de compra del automotor, llaves de vehículos, tres cheques de pago diferido, un talonario de pagaré en dólares, dos chapas patentes, varios teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones. Además, en Ciudad Evita y Moreno se produjo la detención de dos hombres, argentinos de 28 y 47 años.

Temas
Ver más

ADEPA expresó su preocupación por una medida judicial que afecta la labor periodística

Ensenada: hallaron el cuerpo de un hombre en la Ceamse e investigan cómo llegó hasta allí

A 21 años de la Masacre de Patagones: indemnizan a una compañera de curso de Junior

Punta Alta: condenado a 14 años de prisión por abusar de la hija de su pareja

Chascomús: un adolescente murió tras ser atropellado y un hombre lo golpeó cuando era asistido

Las lavandas de Villalonga: una caravana en un campo único de la provincia

Trabajadores de la salud marchan el miércoles en rechazo de los fuertes recortes

La Fiesta de la Milanesa Serrana dejó un nuevo récord: un súper sandwich de más de 30 metros

Bahía Blanca: una disputa familiar por una herencia deja a más de 1.000 fieles sin sus templos

El Gobierno de Kicillof avanza en una ley para regular a trabajadores de las apps

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Trabajadores de las plataformas digitales. 

El Gobierno de Kicillof avanza en una ley para regular a trabajadores de las apps

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

ADEPA señala que la libertad de prensa es vital para la democracia.

ADEPA expresó su preocupación por una medida judicial que afecta la labor periodística