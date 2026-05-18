Detienen a dos hombres que formaban parte de banda que adquiría vehículos con cheques sin fondos

Dos hombres sobre los cuales pesaba un pedido de captura vigente, relacionado con una asociación ilícita que adquiría vehículos de manera ilegal, fueron capturados en la provincia de Buenos Aires.
La investigación tuvo su origen a mediados de febrero, cuando la Justicia ordenó diversas tareas investigativas en el marco de una causa por estafas y asociación ilícita. Como resultado, se estableció que la modalidad delictiva de la organización criminal consistía en la adquisición de vehículos mediante la utilización con cheques sin fondos, un total de once rodados cuyo valor asciende a la suma de 220.000 dólares. Con el análisis de la información recolectada y entrecruzamiento de datos, se identificó a los integrantes de la asociación ilícita, como así también la localización de varios de los vehículos.
Así, se ordenaron cuatro allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, Canning, Luján y Laferrere, y cuatro órdenes de presentación efectuadas en Buenos Aires, Chivilcoy y Monte Grande. Durante los mismos se secuestraron cinco automóviles, una computadora, títulos y boletos de compra del automotor, llaves de vehículos, tres cheques de pago diferido, un talonario de pagaré en dólares, dos chapas patentes, varios teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones. Además, en Ciudad Evita y Moreno se produjo la detención de dos hombres, argentinos de 28 y 47 años.