Detienen a dos hombres que formaban parte de banda que adquiría vehículos con cheques sin fondos

La investigación tuvo su origen a mediados de febrero, cuando la Justicia ordenó diversas tareas investigativas en el marco de una causa por estafas y asociación ilícita. Como resultado, se estableció que la modalidad delictiva de la organización criminal consistía en la adquisición de vehículos mediante la utilización con cheques sin fondos, un total de once rodados cuyo valor asciende a la suma de 220.000 dólares. Con el análisis de la información recolectada y entrecruzamiento de datos, se identificó a los integrantes de la asociación ilícita, como así también la localización de varios de los vehículos.