Caso Natalia Melmann: vuelven a rechazar la libertad condicional de dos de los policías condenados

El Tribunal de Casación rechazó, por tercera vez consecutiva, otorgar la libertad condicional a Oscar Echenique y Ricardo Anselmini , dos de los policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann en febrero del 2001 en Miramar.

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El último pedido del beneficio para los policías asesinos fue solicitado por las abogadas defensoras Patricia Perelló y Mariana Fardi . Las letradas habían solicitado a Casación anular la resolución emitida en agosto de 2025 por el Juzgado de Ejecución N°1, que había negado la libertad condicional, fallo que fue confirmado en septiembre por la Cámara de Apelación de Mar del Plata .

En ese punto, los jueces Fernando Mancini y Florencia Budiño entendieron que no existieron en la resolución “defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa” , que justificaran revisar la decisión anterior.

En el fallo, los magistrados destacaron que tuvieron en cuenta “reservas psicológicas que surgen de los respectivos informes , una sanción disciplinaria impuesta a Oscar Alberto Echenique y una revocación de las salidas transitorias que fueran otorgadas a Ricardo Alberto Anselmini por incumplimiento de una de las obligaciones impuestas”.

En esa línea, los jueces marplatenses habían evaluado que de ninguno de los dos condenados “no se infiere alguna evolución tendiente a reflexionar críticamente sobre los hechos y el daño causado” o para “mostrar algún tipo de empatía ni intentos reparatorios hacia los familiares de la víctima”.

Salidas transitorias

Aunque la libertad condicional fue rechazada, meses atrás el Tribunal de Casación sí autorizó la continuidad de las salidas transitorias con las que cuenta desde diciembre de 2024 Oscar Echenique.

Si bien hace un mes el juez de Ejecución Ricardo Perdichizzi rechazó ese pedido de ampliación, ahora volverá a ser la Cámara de Apelación la que analice el pedido de la defensa.

Actualmente Echenique tiene permitido salir de la cárcel de Batán una vez por mes durante doce horas (de 8 a 20) para dirigirse a una casa de San Eduardo de Chapadmalal y lo que busca la defensa es ampliar ese plazo a 72 horas, es decir tres días consecutivos.

La condena

Un año después de la violación y asesinato de Melmann fueron condenados a prisión perpetua Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y por la participación de dos o más personas.

Años más tarde, en 2023, también fue condenado a perpetua Ricardo Panadero, el cuarto expolicía implicado en el crimen, tras la realización de un nuevo juicio.

En tanto, se continúan investigando pruebas genéticas para hallar al “quinto policía” que participó en la violación seguida del crimen de la chica de 15 años en Miramar el 4 de febrero de 2001.

Fuente: Agencia DIB