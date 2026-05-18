lunes 18 de mayo de 2026
18 de mayo de 2026 - 14:18

Chascomús: un adolescente murió tras ser atropellado y un hombre lo golpeó cuando era asistido

El violento episodio ocurrió el viernes. En las últimas horas se viralizó un video en el que se observa cómo un hombre le pega al chico de 15 años, mientras era acomodado en una camilla para ser trasladado al hospital.

Por Agencia DIB
Kevin Martínez tenía 15 años y murió tras ser atropellado y golpeado por un vecino, mientras los médicos le realizaban las primeras curaciones. (Facebook)

Kevin Martínez tenía 15 años y murió tras ser atropellado y golpeado por un vecino, mientras los médicos le realizaban las primeras curaciones. (Facebook)

marcha Kevin Chascomús
Chascomús comunicado

Un hecho violento de inseguridad vial conmociona a la ciudad de Chascomús. Un adolescente de 15 años, identificado como Kevin Martínez, falleció en el hospital local luego de haber sido atropellado y golpeado mientras le realizaban las primeras curaciones para ser hospitalizado.

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El episodio ocurrió el viernes, en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana. María Antonella Saint Jean, de 25 años, chocó contra una moto Honda XR 150 en la que iban la víctima y otro joven de de 17 años.

Según el parte policial, la moto en la que circulaban tenía pedido de secuestro activo por robo desde el 9 de mayo, solicitado por la UFID N° 9 de Chascomús.

La información oficial indica que la conductora del auto no habría perseguido a los jóvenes como trascendió en un primer momento, sino que los atropelló accidentalmente porque no los vio.

Golpiza y estupor

Tras el evento vial, la situación se tornó aún más grave cuando los servicios de emergencias y la Policía llegaron al lugar y cercaron la zona. Mientras el personal médico asistía a Martínez y lo resguardaba en una camilla para su urgente traslado al hospital, un vecino de la zona identificado como L.M. rompió el cordón de seguridad y atacó brutalmente al menor herido: le propinó golpes de puño en la cabeza y lo agarró del cuello, ante la mirada atónita de los testigos presenciales.

Toda la secuencia de la agresión quedó registrada en un video filmado por el tío del menor fallecido, material que ya se encuentra en poder de la Justicia.

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La causa está caratulada como homicidio culposo y la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja dispuso que la SubDDI Chascomús lleve adelante la causa. La autopsia será fundamental para determinar si la muerte de Kevin fue consecuencia directa del choque o si los golpes recibidos por parte del vecino desencadenaron el deceso. Mientras tanto, el otro joven de 17 años continúa internado en estado grave.

Comunicado oficial

Luego de que el caso tomara estado público, el municipio de Chascomús emitió un comunicado en el que aseguró que "la Justicia está llevando a cabo una investigación para determinar las responsabilidades que correspondan" en el episodio, de acuerdo a las imágenes de video que comprometen al vecino que golpeó a la víctima. A su vez, resaltó que el gobierno comunal acompaña a la familia del joven fallecido en estos momentos de dolor.

Chascomús comunicado

Marcha y pedido de Justicia

La familia de Kevin Martínez convocó a la comunidad de Chascomús a una marcha pacífica que se realizará este lunes 18 de mayo a las 16. La movilización saldrá desde Misiones 81 hasta la comisaría local.

marcha Kevin Chascomús

"Invitamos a todos los que quieran acompañar esta causa a marchar pacíficamente, con respeto y unión para pedir que esto no quede impune", subrayó la convocatoria.

Fuente: Agencia DIB

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