miércoles 20 de mayo de 2026
19 de mayo de 2026 - 20:52

La hidrovía entra en etapa decisiva: Jan De Nul queda cerca de retener la concesión por 25 años

Las firmas belgas Jan De Nul y DEME presentaron la misma oferta económica en la licitación internacional de la Vía Navegable Troncal. La diferencia técnica obtenida en la etapa previa deja mejor posicionada a la actual operadora.

Por Agencia DIB
La licitación internacional para la concesión de la&nbsp;hidrovía Paraná-Paraguay entró en su etapa final con la apertura de las ofertas económicas.

La licitación internacional para la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay entró en su etapa final con la apertura de las ofertas económicas.

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La licitación internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía Paraná-Paraguay, ingresó este martes en su etapa final con la apertura de las ofertas económicas. El proceso dejó un escenario singular: las dos compañías que permanecían en competencia, las belgas Jan De Nul y DEME, presentaron exactamente la misma propuesta económica, en el nivel mínimo habilitado por el pliego.

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Sin embargo, la igualdad en la oferta monetaria no implica un empate total. La actual operadora de la hidrovía, Jan De Nul, quedó mejor posicionada debido a la ventaja técnica obtenida en la etapa previa de evaluación, donde logró una diferencia superior a los 24 puntos sobre un total de 80 posibles.

Dos gigantes internacionales

La licitación, iniciada en diciembre de 2025, enfrentó a dos gigantes internacionales del sector. La brasileña DTA Engenharia también había participado, aunque quedó fuera tras no superar la evaluación técnica inicial.

Las dos empresas propusieron idénticos valores mínimos para los distintos tramos contemplados en el esquema tarifario: USD 3,80 para la etapa 0, USD 4,65 para la etapa 1 y USD 5,78 para la etapa 2. El recorrido completo alcanzaría así una tarifa total de USD 14,23.

Según datos oficiales, la reducción implicaría una baja aproximada del 15% en el peaje actual y podría traducirse en un ahorro anual de entre USD 35 y USD 40 millones para los usuarios del sistema.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el objetivo es garantizar una tarifa más competitiva para los productores argentinos, mejorar la previsibilidad operativa y avanzar en la modernización de una infraestructura clave para el comercio exterior del país.

Celebración

Las entidades Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA–CEC, Cámara de Puertos Privados Comerciales y Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas celebran la publicación de la Resolución ANPYN N°28/2026 que da por finalizada la etapa 2 del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal y aguardamos una pronta apertura de las propuestas económicas de la última etapa.

ComunicadoVNTusuarios19MAYO

"Consideramos que este proceso licitatorio debe culminar prontamente con la adjudicación de empresas que brinden servicios de dragado, balizado y tecnología. Hemos participado durante el 2025 y el 2026 de todas las reuniones de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo de la Vía Navegable Troncal, cuyo objetivo fue encontrar consensos sobre las necesidades que deben tenerse en cuenta para la confección de los pliegos de licitación", señalaron en un comunicado.

Y concluyeron: "La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de navegación de la Argentina. Por ella se mueven el 80% de las exportaciones del país, el 95% del transporte de contenedores, y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz. Dado la relevancia estratégica que esta vía fluvial tiene para la producción industrial nacional, los usuarios estamos convencidos que no se puede perder más tiempo y seguir poniendo en riesgo la competitividad argentina".

Fuente: Agencia DIB

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