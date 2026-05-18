lunes 18 de mayo de 2026
18 de mayo de 2026 - 16:06

Punta Alta: condenado a 14 años de prisión por abusar de la hija de su pareja

El hombre aprovechaba distintas oportunidades en las cuales se quedaba al cuidado de la niña, que tenía entre 3 y 8 años, para someterla a tocamientos y distintas situaciones abusivas.

Por Agencia DIB
Condenado a 14 años de prisión por abusar de la hija de su pareja en Punta Alta.

Condenado a 14 años de prisión por abusar de la hija de su pareja en Punta Alta.

La Justicia de Bahía Blanca condenó en juicio abreviado a la pena de 14 años de prisión a un hombre por haber abusado de la hija de su pareja en la localidad bonaerense de Punta Alta.

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De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, los hechos ocurrieron, aproximadamente, entre los años 2011 y 2017, en diferentes oportunidades, en el interior de dos domicilios de aquella localidad. El hombre aprovechaba distintas oportunidades en las cuales se quedaba al cuidado de la niña, que tenía entre 3 y 8 años, para someterla a tocamientos y distintas situaciones abusivas. Además, el imputado le exhibió a la pequeña material pornográfico e intentó accederla de manera carnal, hechos que constituyeron un grave ultraje a su integridad sexual.

El hombre fue condenado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con promoción de la corrupción de menores, ambas agravadas por haber sido cometidas mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

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