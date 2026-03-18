Estafa gitana en Lomas de Zamora: una de las prófugas se escondía en la casa de un exjugador de Boca

El caso de la millonaria estafa que llevaron a cabo tres mujeres gitanas , que llevó al suicidio a una peluquera en Lomas de Zamora , sumó un nuevo e insospechado capítulo: en las últimas horas, los agentes de la Policía bonaerense allanaron una casa en la localidad bonaerense de Castelar tras recibir el dato de que allí se ocultaba María Silvia Mitrovich , una de las estafadoras que permanece prófuga. Según indicaron fuentes de la causa al portal Diario Conurbano , cuando los efectivos llegaron al domicilio ubicado en Cevallos y La Cautiva, Mitrovich se había escapado.

Se entregó una de las gitanas acusadas de la estafa que llevó al suicidio a una peluquera

El dato que sorprendió a los investigadores es que la casa donde se habría ocultado la gitana pertenece a su hijastro : Favio César Márquez , conocido como “Gitano” , quien jugó en Boca Juniors durante la década del '80.

En tanto, de las tres mujeres que participaron de la estafa a la peluquera Merlín Díaz, quien se quitó la vida tras perder todos sus ahorros, también es buscada Nancy Marina Yovanovich, mientras que Marta Noemí Mitrovich se entregó voluntariamente a la UFI 19 de Lomas de Zamora porque tiene eximición de prisión.

El caso que llevó al suicidio a la peluquera Merlín Díaz , de 30 años, comenzó a gestarse a mediados de enero, cuando las mujeres se atendieron en la peluquería de la víctima y entablaron una relación con ella. Así, las tres gitanas lograron convencer a Díaz de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” y que, por ese motivo, no podía progresar con su negocio.

El 20 de enero, las gitanas volvieron a la peluquería y le pidieron que les entregara todos sus ahorros en efectivo, que sumaban un total de 14 millones de pesos, para efectuar sobre los billetes una “limpieza espiritual”. Las mujeres no le devolvieron el dinero y esa situación llevó a la desesperación a Díaz.

La peluquera tomó una drástica decisión: bebió ácido muriático para quitarse la vida. “Mire señora, por su culpa mire lo que voy a hacer ahora”, le dijo en un video a una de las gitanas antes de beber la sustancia. También dejó una carta para su esposo y su madre donde contó la estafa que había sufrido y culpó directamente a las tres mujeres.

prófugas

La causa está a cargo del fiscal Ignacio Torrigino, quien confirmó que hay una orden de detención para las tres acusadas. Por otra parte, indicó que la calificación preliminar del caso es estafa, un delito que prevé una pena máxima de 6 años de prisión. Sin embargo, con el avance de la investigación, podrían agregarse agravantes.

Fuente: Agencia DIB