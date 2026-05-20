miércoles 20 de mayo de 2026
20 de mayo de 2026 - 18:14

El elefente de marino que apareció en Ensenada fue rescatado y pudo volver al mar

El ejemplar ya había sido visto anteriormente en las inmediaciones del Canal Santiago, aunque esta vez avanzó directamente sobre la calle y se volvió imposible circular con normalidad.

Un elefante marino de gran porte sorprendió a los vecinos de Ensenada, cerca de Isla Santiago. (Imagen de video mejorada con IA)

Un elefante marino de gran porte sorprendió a los vecinos de Ensenada, cerca de Isla Santiago. (Imagen de video mejorada con IA)

Un elefante marino apareció de forma sorpresiva en Ensenada, provincia de Buenos Aires, en el camino hacia Isla Santiago. La inesperada escena ocurrió el martes cerca del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la mencionada isla, donde personal de Fauna bonaerense y de la Fundación Temaikèn trabajaron para asistir al animal y retirarlo del camino.

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Según informaron fuentes municipales, el ejemplar ya había sido visto anteriormente en las inmediaciones del Canal Santiago, aunque esta vez avanzó directamente sobre la calle y se volvió imposible circular con normalidad.

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Desde la Fundación Temaikèn, confirmaron que en poco más de 24 horas el animal pudo ser asistido y, por fortuna, volvió al mar.

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“Este elefante marino, macho subadulto, apareció en Ensenada, lejos de su hábitat y en una zona donde no podía salir por sus propios medios. Por momentos llegó a estar cerca de una ruta, una situación de riesgo para él y también para las personas. Por eso se decidió actuar y acompañarlo con calma durante todo el operativo”, subrayaron desde la entidad.

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“El rescate llevó tiempo, paciencia y mucho cuidado. Ya de noche, logró entrar al carro y pudo ser trasladado a una reserva de ambiente costero marino de la provincia de Buenos Aires. En la madrugada, volvió al mar”, sumaron.

Este operativo formó parte del Nodo Fluvial de la Red de Varamientos de la provincia de Buenos Aires y de la Red Federal de Varamientos de Mamíferos Marinos, junto al equipo de rescate.

Fuente: Agencia DIB

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