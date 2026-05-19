Fin de semana largo y patrio: la Provincia celebra el 25 de Mayo

En Villa Gesell, el fin de semana largo llega con la décima edición de La Criolla.

Del sábado 23 al lunes 25, desde las 11:00, en Colectora Avenida Buenos Aires.

Dolores se prepara para la 12ª Fiesta de la Torta Argentina

Fin de semana con deportes, miel, milanesas, libros, rock y mucha fe

Actividades culturales en el fin de semana largo para celebrar la tradición: espectáculos folclóricos, feria de artesanías de la provincia y patio gastronómico. Entrada gratuita.

Domingo 24, a las 20:00, en el Club Villa Mitre, Garibaldi 149.

La antesala del aniversario de la Revolución de Mayo se celebra con música, danza y canto. Entrada arancelada. www.ticketbahia.com/site/front-datosEvento.php?idEvento=1077

Más información: www.instagram.com/turismombb/

2° Fiesta del Cordero en Magdalena

Domingo 24, desde las 10:00, en el Centro Tradicionalista Gauchos de Magdalena

Almuerzo con más de cien corderos al asador, pruebas de riendas de otoño, pruebas de mansedumbre, puesteros, pilcheros y servicio de cantina. Espectáculos musicales con la presentación de Germán Montes, Majuma y La Fogonera. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/gauchosmagdalena/

12º Fiesta de la Torta Argentina en Dolores

Dolores torta argentina rs La Torta Argentina en Dolores. @turismopba

Del sábado 23 al lunes 25, desde el mediodía, en la plaza Castelli

Música en vivo, paseo gastronómico, emprendimientos, Gran Pericón Nacional, la tradicional cocina en vivo de la Torta Argentina y la presentación de Tambó Tambó, Campedrinos y Lucas Sugo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestatortaargentina/

11° Fiesta Regional del Pago en Ayacucho

Domingo 24, a partir de las 17:30, en el Club Ayacucho; lunes 25, a las 11, por calle Alem.

Domingo, peña con folklore en vivo, baile, servicio de cantina y elección de la flor del pago. Entrada arancelada. Lunes, desfile tradicionalista, música en la explanada municipal, puestos de comida y fogón oficial en el Club Sarmiento.

Más información: www.instagram.com/ayacuchoturismo/

2º Fogón Patrio en Villa Ventana, Tornquist

Domingo 24, desde las 10:00, en el Club Hotel de la Ventana.

Servicio de cantina con opciones para desayuno, almuerzo y merienda. Música en vivo, presentación de cuerpos de baile y visita guiada a las ruinas del histórico Club Hotel, ícono representativo de la región. Entrada arancelada. Menores de 12 años, ingreso gratuito. Se recomienda asistir con reposeras, equipo de mate, taza y dinero en efectivo.

Más información: www.instagram.com/sierrasdelaventana.com.ar/ -

7° Peregrinación y Cabalgata en honor a Nuestra Señora de Fátima en Bocayuva, Pellegrini

Domingo 24, a las 8:30, desde la Sociedad Rural.

Cabalgata y caminata en una jornada que reúne vecinos, familias y amigos en torno a la fe, la historia y las raíces. Descanso y desayuno a las 10:30; celebración de la Santa Misa, a las 12:30; reunión en el Club Atlético, a las 14:00. Servicio de cantina.

Más información: www.instagram.com/municipio_de_pellegrini -

2° Fiesta de la Miel de Tandil

Domingo 24, de 11:00 a 20:00, en el Murallón del Dique.

Puestos gastronómicos y de fraccionadores, cocina en vivo, carros de cervezas y postres, exhibición del Camino de la Miel y juegos para toda la familia. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DYE2nSIjoBy/ -

Fiesta del Locro Patrio 2026 en Carmen de Areco

Domingo 24, por la noche y lunes 25, desde las 12:00, en el Galpón Cultural.

Domingo, velada por la Patria con música folclórica y presentación de ballets en vivo; lunes, acto protocolar, montaje del locro, almuerzo, cantina criolla y música en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_carmendeareco/ -

Sabores Patrios y 4º Fiesta de la Empanada en Lobos

Domingo 24, a partir del mediodía y lunes 25, desde la mañana, en el Parque Hiriart.

Domingo, música, paseo de artesanías y gastronomía regional. Lunes, acto protocolar, Concurso Gastronómico que premiará al mejor cocinero de empanadas, espectáculos en vivo, patio de comidas criollo y sorteos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/

19º Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel en Irineo Portela, partido de Baradero

BARADERO, FIESTA GUISO Y PASTEL rs Pastelitos en Baradero @turismopba

Lunes 25, desde las 10:00, en el predio Estación de Trenes.

Evento gastronómico tradicional, donde se destaca el clásico guiso carrero y el pastel. Espectáculos artísticos, feria de artesanías y patio de comidas. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/turismobaradero/

La Noche de Mayo en Daireaux

Lunes 25, a las 20:00, en la sala San Martín.

Festejo patrio con la presentación del grupo Suyan junto al Ballet Amancay. Al finalizar, habrá Feria del Plato. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/direcciondeculturadaireaux/

4º Fiesta de las Provincias Argentinas en San Isidro

Sábado 23 al lunes 25, desde las 11:00, en el Hipódromo de San Isidro

Comidas típicas, productos regionales, artesanías, espectáculos en vivo, danzas tradicionales y Gran Premio 25 de Mayo, una de las competencias del turf más importantes del país. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/granferiasaboresyartesanos/

Preliminares de Tango Ba Festival y Mundial en 25 de Mayo

Viernes 22, a las 20; sábado 23, desde las 10 y domingo 24, a partir de las 11, en distintos espacios físicos de la ciudad.

Talleres, milongas, muestras fotográficas, competencia y milonga de gala, exhibiciones, espectáculos en vivo y DJ. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad25demayo/

Peña Patria en Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz

Domingo 24, a las 20, en el Centro Cultural Cosmopolita, Estrada 533.

Música y danza popular con la participación de artistas locales e invitados. Buffet a cargo del Ballet Waldo Belloso. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/direcciondeculturaexaltacion/ -

La Previa del 25 en El Triunfo, partido de Lincoln

Domingo 24, a las 11, en el Centro Cultural y Educativo (ex estación de tren), El Triunfo.

Peña patria con bailes típicos, canto y recitadores, museo abierto al público y servicio de cantina. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/

Patria con Sabor Criollo en Necochea

Domingo 24, a partir de las 12:00, en el Centro Recreativo de Jubilados del Parque Miguel Lillo.

Más de treinta parejas de ballets folclóricos bailarán el Pericón. Mesa y servicio de cantina al aire libre con venta de guiso de lentejas, choripán, torta fritas, pasteles y bebidas. Sector de mateada y por la tarde, chocolate caliente. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/

Festival Patrio en Las Flores

Lunes 25, desde las 12:30, en el parador El Biguá Parque Plaza Montero.

Bandas en vivo y feria de emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: lasflores.tur.ar/calendario/

Desfile por el 25 de Mayo en Lezama

Lunes 25, a las 10, en avenida Cobo 241.

Gran desfile cívico institucional con participación de instituciones locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DX7E1k5E3Mr/

Encuentro Patrio Cívico y Tradicionalista en Arboledas, partido de Daireaux

Lunes 25, desde las 10, en la Placita de la Estación.

Encuentro patrio, tradición y cultura con la actuación del dúo “Nico y Rafa”, danzas folclóricas, desfile tradicionalista, emprendimientos locales, comidas típicas, concurso de torta frita y juegos tradicionales. Llevar reposera. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/daireaux.prensa.municipal

3º Encuentro Criollo en Florentino Ameghino

Lunes 25, desde las 11:00, en la plaza Ameghino.

Desfile de instituciones y emprendados, danzas folklóricas, fogón, música,

locro, empanadas, pasteles y feria de emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/gobiernoameghino/

Gran Concurso De Pesca Variada en Vedia, partido de Leandro N. Alem

Domingo 24, desde las 10:30, en la Laguna de Vedia.

Certamen de pesca de bagre, tararira y carpa. Importantes premios para los ganadores: bicicletas y moto.

Más información: www.instagram.com/municipioalem

Campeonato Rural Bike 6 Ciudades en Tres Lomas

Lunes 25, a las 11, en el Bioparque Municipal.

Segunda fecha de la competencia que combina naturaleza y pasión por correr en caminos rurales. Inscripción: www.deportesydesafios.com.ar/%20h#calendario .

Vuelta a Luján 2026

Domingo 24, a las 9, desde la Basílica de Luján.

Recorrido por el Pueblo Turístico Carlos Keen, Jáuregui, Goldney, Villa Espil, Torres y Open Door, con llegada al casco histórico de Luján. Distancias de 60, 105 y 130 kilómetros. Patio gastronómico. Inscripción arancelada: www.finishtime.com.ar

Más información: www.instagram.com/deportes.lujan/

Trekking Cerro Cura Malal Grande en Saavedra

Lunes 25, a las 7:45, desde el Tenis Club Pigüé.

El recorrido atraviesa senderos serranos rodeados de naturaleza y ascenso hasta llegar a un punto panorámico único desde donde se observan lagunas, campos y pueblos de toda la zona. Dificultad: media-alta. Actividad arancelada. Incluye ingreso al establecimiento, snack de marcha, botiquín, seguro y coordinación. Llevar 2,5 litros de agua, almuerzo y calzado adecuado. No incluye traslado.

Más información: www.instagram.com/vadevactravelpigue/

La Noche de los Museos en Azul

Sábado 23, a partir de las 18, en distintos espacios de Azul.

Museos, instituciones intermedias, espacios culturales, artistas locales y propuestas gastronómicas (aranceladas) conforman un circuito que combina patrimonio y entretenimiento. Entrada gratuita a los museos.

Más información: www.instagram.com/azul_esturismo/

Experiencia Bosque: Edición otoño en Pinamar

Domingo 24, a las 15:30, punto de encuentro en La Piña, Bunge y Pioneros.

Recorrido por el bosque con interpretación de especies nativas y exóticas. Merienda con té acompañado de scones caseros. Duración aproximada: una hora y treinta minutos. Actividad arancelada.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/experiencia-bosque/

Expo Caballos Chascomús 2026

Viernes 22 al domingo 24, en la Asociación Rural de Chascomús.

Morfología, Copa Gurises, aparte campero, puestos comerciales, prueba de mansedumbre, campeonato de barriles y noche folclórica.

Más información: www.instagram.com/asociacionruraldechascomus/

2° Expo sin gluten: Festival Sabores de Tandil

Sábado 23, de 10 a 18, en el Hotel Libertador, Mitre 545.

Jornada para visibilizar, concientizar y compartir sabores libres de gluten. Talleres de cocina en vivo, puestos de emprendimientos y empresas locales, charlas informativas y sorteos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiodetandil/

2º Expo Mate en Isidro

Sábado 23 al domingo 25, desde las 10, en el Centro Municipal de Exposiciones.

Circuito de experiencias diseñado para los cinco sentidos, talleres en vivo que incluyen catas guiadas por la sommelier Valeria Trapaga y talleres de maridaje. Trabajo en vivo de orfebres y artesanos del cuero, metal y madera. Patio de comidas tradicionales y espectáculos musicales. Entrada arancelada.

Más información: expomate.com.ar/faq -

Feria de Pavón, partido de General Lavalle

Domingo 24, de 10 a 17:30, en Galo de Lavalle y Cámpora.

Artesanías y emprendimientos locales, productos regionales y gastronomía casera que incluye sopa paraguaya, pizzetas, mermeladas, conservas y condimentos; música en vivo y juegos recreativos para las infancias. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/

Fuente: Agencia DIB